Estos son los partidos recomendados en la agenda semanal de FUTBOLRED

En Colombia está será una de las llamadas ‘semanas cortas’, pues el lunes es feriado y solo habrá cuatro días de actividades. Pero la lista de partidos recomendados es larga, pues Europa tendrá actividad en el cierre de las jornadas de varias ligas; México tendrá fecha, además de que se juega Copa Suramericana y Libertadores, así como habrá partidos de Copa Colombia.



El fútbol del ascenso colombiano también tendrá actividad, así como la Liga II cierra la quinta fecha e inicia la sexta jornada; mientras que a final de la semana, la Bundesliga alemana aparece para ponerse a tope en el Viejo Continente. En Argentina, Boca Juniors aparecerá dos veces esta semana: primero en Liga y luego en Copa de su país.



Estos son los 40 partidos recomendados para que usted disfrute y esté pendiente de sus equipos favoritos en el resto del mundo.



Lunes, 20 de agosto



1:00 p.m.: Valencia vs. Atlético de Madrid (Liga de España).



1:30 p.m.: Atalanta vs. Frosinone (Liga de Italia).



1:30 p.m.: Estudiantes de La Plata vs. Boca Juniors (Liga de Argentina).



2:00 p.m.: Crystal Palace vs. Liverpool (Liga de Inglaterra).



3:00 p.m.: Athletic Bilbao vs. Leganés (Liga de España).



5:30 p.m.: Envigado vs. La Equidad (Liga de Colombia).



7:30 p.m.: Pereira vs. Cúcuta (Torneo de Ascenso de Colombia).



Martes, 21 de agosto



5:30 p.m.: Defensa y Justicia vs. Banfield (Copa Suramericana -octavos de final, ida-).



7:00 p.m.: Morelia vs. Pachuca (Liga de México).



7:00 p.m.: Pumas vs. Querétaro (Liga de México).



7:30 p.m.: Pasto vs. Leones (Liga de Colombia).



7:30 p.m.: Patriotas Boyacá vs. Atlético Nacional (Copa Colombia -octavos de final, vuelta-).



7:45 p.m.: Independiente vs. Santos (Copa Libertadores -octavos de final, ida-).



9:00 p.m.: Guadalajara vs. Necaxa (Liga de México).



9:00 p.m.: Puebla vs. Atlas (Liga de México).



Miércoles, 22 de agosto



11:30 a.m.: Universitario Popayán vs. Quindío (Torneo de Ascenso de Colombia).



3:00 p.m.: Unión Magdalena vs. Fortaleza (Torneo de Ascenso de Colombia).



3:00 p.m.: Orsomarso vs. Tigres (Torneo de Ascenso de Colombia).



3:30 p.m.: Real Cartagena vs. Barranquilla (Torneo de Ascenso de Colombia).



5:30 p.m.: San Lorenzo vs. Nacional de Montevideo (Copa Suramericana -octavos de final, ida-).



7:00 p.m.: Cruz Azul vs. Toluca (Liga de México).



7:00 p.m.: León vs. América (Liga de México).



7:00 p.m.: Real Santander vs. Atlético (Torneo de Ascenso de Colombia).



7:30 p.m.: Cortuluá vs. Llaneros (Torneo de Ascenso de Colombia).



7:30 p.m.: Millonarios vs. Chicó (Copa Colombia -octavos de final, ida-).



7:45 p.m.: Liga Universitaria de Quito vs. Cali (Copa Suramericana -octavos de final, ida-).



9:00 p.m.: Lobos de la Buap vs. Monterrey (Liga de México).



9:00 p.m.: Tigres vs. Veracruz (Liga de México).



9:05 p.m.: Tijuana vs. Santos (Liga de México).



Jueves, 23 de agosto



3:00 p.m.: Boca Juniors vs. San Martín de Tucumán (Copa de Argentina).



3:00 p.m.: Valledupar vs. Pereira (Torneo de Ascenso de Colombia).



7:30 p.m.: Bogotá FC vs. Cúcuta (Torneo de Ascenso de Colombia).



Viernes, 24 de agosto



1:15 p.m.: Getafe vs. Éibar (Liga de España).



1:30 p.m.: Bayern Múnich vs. Hoffenheim (Liga de Alemania).



1:45 p.m.: Lyon vs. Estrasburgo (Liga de Francia).



3:15 p.m.: Leganés vs. Real Sociedad (Liga de España).



6:00 p.m.: La Equidad vs. Huila (Liga de Colombia).



7:00 p.m.: Veracruz vs. Guadalajara (Liga de México).



8:00 p.m.: Atlético Nacional vs. Alianza Petrolera (Liga de Colombia).



9:00 p.m.: Atlas vs. Guadalajara (Liga de México).