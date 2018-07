Besiktas iría por el arquero belga Mignolet. ¿Y entonces Ospina?

La situación del arquero David Ospina sigue en el limbo en el Arsenal y ahora, según versiones de la prensa británica, se le cerraría una puerta más.

El portero titular de Colombia había sido mencionado en las últimas semanas como el casi seguro refuerzo del Besiktas de Turquía, que ya había mostrado su interés en el pasado.



Sin embargo, según Sky Sports News, el club ha orientado sus esfuerzos a hacerse con el arquero belga Simon Mignolet, el más claro damnificado del millonario fichaje de Alisson por parte del Liverpool.



Mignolet, de 30 años, no estaría interesado en hacer la fila detrás del brasileño y habría pedido su salida del equipo británico, ante lo cual los turcos se habían fijado en él, pues necesitan reemplazar a Fabri, nuevo refuerzo del Fulham.



La situación para el colombiano es cada vez menos clara, pues el probable regreso de Cech al Chelsea ya no parece una opción y la idea de seguir en segundo plano no es atractiva para Ospina.