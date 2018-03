Carlos 'Piscis' Restrepo renunció en Olimpia de Honduras por malos resultados

El entrenador colombiano Carlos 'Piscis' Restrepo dejó este martes el banquillo del Olimpia, el club con mayor afición de Honduras, por el bajo rendimiento del equipo en sus recientes partidos, aunque es tercero en el torneo Clausura con 23 puntos, 5 menos que el Motagua, líder de la competición.

El Director Técnico Carlos Restrepo presentó su renuncia esta mañana al Vice Presidente Deportivo y en esta tarde se reunirá con el Presidente del club para evaluar su situación y tomar determinaciones para el resto del campeonato. #RugeLeón pic.twitter.com/S0Lt7WCIn9 — Club Olimpia (@CDOlimpia) 20 de marzo de 2018

"El director técnico Carlos Restrepo presentó su renuncia esta mañana al vicepresidente Deportivo y esta tarde se reunirá con el presidente del club para evaluar su situación y tomar determinaciones para el resto del campeonato", indicó el club en su cuenta de Twitter.



Restrepo será sustituido por Juan Carlos Espinoza, un exjugador y asistente técnico del Olimpia, con Danilo Turcios de auxiliar, según informaron medios locales. Juan Carlos Espinoza ha dirigido en varias ocasiones al Olimpia, y en una de ellas, entre 2004 y 2006, estuvo como asistente de su hermano Nahum con el que ganó tres campeonatos al hilo.



La renuncia de Restrepo llega luego del empate del Olimpia 1-1 como local, ante el modesto Vida, en un ambiente de malestar por parte de algunos aficionados del centenario club hondureño.



La molestia de un sector de los seguidores del Olimpia fue reiterada en el Estadio Nacional de Tegucigalpa con mensajes visibles en las gradas como "No ensucies la camiseta por tu amor al dinero", "Mucho sueldo pocos huevos" y "Sus historias, sus glorias, su gente, ustedes no se merecen la camiseta cagones".



Además, varios de los aficionados lanzaron huevos a la cancha y pedían de nuevo la salida de Restrepo del club, que lleva tres temporadas seguidas de no ganar un campeonato, además de haber sido eliminado este año de la Liga Campeones de la Confederación Norte, Centroamérica y el Caribe de Fútbol (Concacaf).



En otros mensajes escritos en uno de los portones del Estadio Nacional, por donde salen los jugadores al final de los partidos, los molestos aficionados también escribieron "Por la camiseta del Olimpia matar o morir" y "Jugadores cagones transpiren la camiseta".



Bajo la dirección de Restrepo, quien asumió por segunda ocasión la dirección del Olimpia en el pasado torneo Apertura, en el Clausura ganó seis partidos, empató cinco y perdió dos. Restrepo no pudo repetir su logro con el Olimpia de 2009, cuando lo hizo campeón. Desde que se fundó la Liga Profesional de Fútbol de Honduras, en 1964, el Olimpia es el equipo que más títulos ha ganado, 30, seguido del Motagua, con 15.



Con Restrepo son cuatro los entrenadores que no han podido terminar el torneo Clausura hondureño por bajo rendimiento en los equipos que dirigieron. Los otros tres separados son el colombiano Jairo Ríos, quien dirigía al Platense; Douglas Munguía, del Real Sociedad, y Mauro Reyes, del Juticalpa.



EFE