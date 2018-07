Sancionan a Parma con 5 puntos por intentar amañar un partido

El Tribunal Nacional (TFN) de la Federación de Fútbol italiana (FIGC) sancionó este lunes con 5 puntos de penalización en la tabla al Parma, recién ascendido a la Serie A (Primera División), por intentar amañar un partido de la última Serie B.

El TFN castigó al Parma con "5 puntos de penalización a cumplir en la temporada 2018-19 y con una sanción de 2 años, más 20.000 euros de multa, al futbolista Emanuele Calaió", informó la FIGC en un comunicado oficial.



Para el TFN, el Parma incurrió en una tentativa de actividad ilícita deportiva después de que su futbolista Calaió enviara unos mensajes a un excompañero del Spezia para pedirle no jugar al máximo en la última jornada de la Serie B.



En esa jornada, disputada el 18 de mayo, el Parma visitó al Spezia en el estadio Alberto Picco y su triunfo por 2-0 le permitió sellar el ascenso matemático a la Serie A; por otro lado, la derrota no impidió al equipo de la región Liguria mantener la categoría.



El TFN sostuvo que los mensajes enviados por Calaió, en los que, entre otras cosas, pedía a su excompañero Fabio De Col no realizar faltas duras contra él, violó el artículo 7 del Código de Justicia Deportiva de la FIGC.



"Es irrelevante el hecho de que éste (Calaió) haya podido referirse únicamente a su propia seguridad física. La petición de evitar intervenciones de juego, si aceptada, puede considerarse idónea, al menos a nivel de tentativa, para alterar el desarrollo del partido", subrayó el TFN.



Así, el Parma deberá empezar la nueva temporada de la Serie A con un -5 en la clasificación y no podrá contar por dos años con Calaió, su delantero más prolífico en la última campaña de Serie B, en la que anotó 13 goles.



El exjugador de Nápoles, Génova y Siena, entre otros, no podrá volver a competir antes de la temporada 2020-2021, cuando habrá cumplido 38 años.