De 13 a 48 selecciones: así se ha ampliado el Mundial en la historia

De los 13 participantes, por invitación, de la primera edición disputada en Uruguay, en 1930, a las 48 selecciones que disputarán la fase final de 2026, el Mundial de fútbol ha tenido cuatro ampliaciones y numerosos formatos de competición.

El número de participantes y formato de competición en cada Copa del Mundo ha sido el siguiente:

1. Uruguay-1930: participantes: 13 selecciones (12 invitados más el organizador). Formato: la idea original era por eliminación directa con 16 selecciones, pero la renuncia de algunas europeas hizo que se jugase por sistema de Liga (3 grupos de 3 y 1 de 4 equipos). Los ganadores de grupo disputaron la semifinal. Campeón: Uruguay.

2. Italia-1934: participantes: 16 selecciones, vencedoras de una fase de clasificación de 32 selecciones (11 europeas, 4 americanas y Egipto, primera africana). La campeona, Uruguay, renunció a participar porque Italia no acudió a su Mundial. Formato: sistema de eliminación directa a un partido, con cabezas de serie. Prórroga y un partido de desempate en caso de igualada final. Campeón: Italia.

3. Francia-1938: participantes: 15 selecciones porque Austria, clasificada, fue anexada por la Alemania nazi tres meses antes de la competición y su plaza no se cubrió (12 europeas más Brasil, Cuba e Indias Orientales - Indonesia-, primera asiática). Formato: eliminatoria directa. En el sorteo se tuvo en cuenta a Austria y, gracias a eso, Suecia pasó directamente a cuartos. Campeón: Italia.

4. Brasil-1950: participantes: 13 selecciones (6 europeas y 7 americanas). Las selecciones británicas disputan por primera vez un Mundial. Su torneo (British Home Championship) se considera fase de clasificación y obtienen dos plazas (Inglaterra y Escocia). Escocia renuncia por no ser campeón. Sus sustitutas (Portugal y Francia), también, al igual que Turquía, campeona del grupo 2 clasificatorio. India no viaja por causas económicas. Formato: cuatro grupos de cuatro, pero la retirada de selecciones provocó que hubiese dos grupos de cuatro, uno de tres y otro de dos. Sistema de liguilla y se clasifican los cuatro campeones de grupo, que disputan otra liguilla en tres jornadas. Por primera vez en la historia no hay final. Campeón: Uruguay.

5. Suiza-1954: participantes: 16 selecciones (12 europeas, 3 americanas y Corea del Sur) Formato: cuatro grupos de cuatro. Los dos primeros juegan cuartos de final. Eliminación directa desde cuartos. Campeón: Alemania Federal.

6. Suecia-1958: participantes: 16 selecciones. Por primera vez se garantizaba un cupo a Asia o África pero Indonesia, Egipto y Sudán se negaron a enfrentarse a Israel. Los israelíes jugaron una eliminatoria contra Gales -repesca- y perdieron lo que permitió que por primera vez participasen las cuatro selecciones británicas en un Mundial. Formato: cuatro grupos de cuatro y eliminatorias directas desde cuartos. Campeón: Brasil.

7. Chile-1962: participantes: 16 selecciones (10 Europa, 5 de Suramérica incluyendo al campeón Brasil y al organizador Chile. 1 de Norteamérica -México-) Formato: cuatro grupos de cuatro. Eliminatorias directas desde cuartos. Campeón: Brasil.

8. Inglaterra-1966: participantes: 16 selecciones (10 de Europa, 4 de Suramérica, uno de Norteamérica y otro de Asia -Corea del Norte-). África renunció a disputar la plaza con el campeón de Asia, al igual que Corea del Sur. Australia y Corea del Norte se jugaron la plaza de Asia-Oceanía y ganaron los norcoreanos. Formato: cuatro grupos de cuatro. Eliminatorias directas desde cuartos. Campeón: Inglaterra.

9. México-1970: participantes: 16 selecciones (9 de Europa, 3 de Suramérica, 2 de Norteamérica, 1 de África, 1 de Asia-Oceanía). Por primera vez se garantiza una plaza a África y otra a Asia-Oceanía. Formato: cuatro grupos de cuatro. Eliminatoria directa desde cuartos. Campeón: Brasil.

10. Alemania-1974: participantes: 16 selecciones (9 de Europa -Alemania+8'5 plazas-, 4 Suramérica -Brasil+2'5-, 1 de Norteamérica, 1 de África y 1 de Asia-Oceanía). El noveno clasificado de Europa se enfrentaba al tercer suramericano en la repesca, pero la Unión Soviética se negó a jugar contra Chile, en Santiago, en protesta por el golpe de estado del general Augusto Pinochet. Los chilenos sacaron de centro, sin rival, y marcaron el gol de la victoria. Formato: cuatro grupos de cuatro. Los dos primeros de cada grupo pasaron a la segunda fase. Ésta se dividió en dos grupos de cuatro selecciones. Los ganadores de grupo jugaron la final y los segundos el partido por el tercer puesto. Campeón: Alemania Federal.

11. Argentina-1978: participantes: 16 selecciones (10 Europa, 3 Suramérica, 1 Norteamérica, 1 África, 1 Asia) Formato: cuatro grupos de cuatro. Los dos primeros de cada grupo juegan la segunda fase. Los ganadores de estos la final y los segundos el partido por el tercer puesto. Campeón: Argentina.

Mundial de España, con 24 participantes

12. España-1982: participantes: Se amplía a 24 selecciones (14 Europa, 4 Suramérica, 2 Centroamérica, 2 de África, 1 de Asia y 1 de Oceanía). Formato: 6 grupos de cuatro. Los dos clasificados de cada grupo se clasifican a la segunda fase, que tiene cuatro grupos. Los ganadores de estos, juegan las semifinales. Campeón: Italia.

13. México-1986: participantes: 24 selecciones (14 Europa, 4 Suramérica, 2 Norteamérica, 2 de Asia y 2 de África). Formato: 6 grupos de cuatro. Se clasifican a los octavos de final los dos primeros y los cuatro mejores terceros. Eliminación directa desde esa ronda. Campeón: Argentina.

14. Italia-1990: Participantes: 24 selecciones (14 de Europa, 4 de Suramérica, 1 Norteamérica, 1 Centroamérica, 2 Asia y 2 África) Formato: 6 grupos de cuatro. Se clasifican a los octavos de final los dos primeros y los cuatro mejores terceros. Eliminatorias a un partido desde esa ronda. Campeón: Alemania.

15. Estados Unidos-1994: participantes: 24 selecciones (13 Europa, 4 Suramérica, 3 África, 2 Norteamérica, 2 Asia) Formato: 6 grupos de cuatro. Se clasifican a octavos los dos primeros y los cuatro mejores terceros. Eliminatorias desde esa ronda. Campeón: Brasil.

En Francia se jugó con 32 selecciones

16. Francia-1998: participantes: Se amplía a 32 selecciones (15 Europa, 5 Suramérica, 5 África, 4 Asia, 3 Norteamérica). Formato: 8 grupos de cuatro. Los dos primeros clasificados disputan los octavos de final. Eliminatorias desde esa ronda. Campeón: Francia.

17. Corea y Japón-2002: participantes: 32 selecciones (15 Europa, 5 Suramérica, 5 áfrica, 4 Asia, 3 Norte y Centroamérica). Formato: 8 grupos de cuatro. Los dos primeros clasificados disputan los octavos de final. Eliminatorias desde esa ronda. Campeón: Brasil.

18. Alemania-2006: participantes: 32 selecciones. Por primera vez el campeón de la edición anterior (Brasil) tuvo que disputar las eliminatorias de clasificación a la fase final. (14 Europa, 5 África, 4 Suramérica, 4 Norte y Centroamérica, 4 Asia, 1 Oceanía). Formato: 8 grupos de cuatro. Los dos primeros clasificados disputan los octavos de final. Eliminatorias desde esa ronda. Campeón: Italia.

19. Suráfrica-2010: participantes: 32 selecciones (14 Europa, 5 África, 4 Suramérica, 4 Norte, Centroamérica y del Caribe, 4 Asia, 1 Oceanía). Formato: 8 grupos de cuatro. Los dos primeros clasificados disputan los octavos de final. Eliminatorias desde esa ronda. Campeón: España.

20. Brasil-2014: participantes: 32 selecciones (13 Europa, 6 Suramérica, 5 África, 4 Norte y Centroamérica, 4 de Asia). Formato: 8 grupos de cuatro. Los dos primeros clasificados disputan los octavos de final. Eliminatorias desde esa ronda. Campeón: Alemania.

21.- Rusia-2018: participantes: 32 selecciones Formato: 8 grupos de cuatro. Los dos primeros clasificados disputan los octavos de final. Eliminatorias desde esa ronda.

22. Catar-2022: participantes: 32 selecciones Formato: 8 grupos de cuatro. Los dos primeros clasificados disputan los octavos de final. Eliminatorias desde esa ronda.

23. Mundial 2026: participantes: 48 selecciones Formato: 16 grupos de tres selecciones. Los dos primeros avanzan a dieciseisavos y, desde esa ronda, eliminatorias a un partido. Se pasa de 64 a 80 partidos, pero se mantienen 32 días de competición.

