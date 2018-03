'A los niños de Colombia les digo que practiquen su deporte con pasión': Drogba

Un grupo de niños venidos de algunas de las zonas más vulnerables de Cartagena como la isla de Tierrabomba, el corregimiento de la Boquilla y los barrios Pozón, Olaya y Nelson Mandela cumplieron el sueño de jugar un partido al lado de una estrella del fútbol. Didier Drogba, figura de la selección africana de Costa de Marfil, llegó hasta las playas de ‘El Laguito’ invitado por la Cancillería, donde compartió una jornada con los pequeños pertenecientes a las escuelas deportivas ‘Amigos del Mar’ y ‘Fútbol con corazón’.

Bajo el recio sol del Caribe, Drogba jugó un ‘picadito’ con los niños; hizo taquitos, gambetas, túneles y celebró cada gol de los pequeños como si fuera la final de un Mundial de fútbol.



Drogba es una de las estrellas de la campaña ‘Champion for peace’, del programa internacional ‘Peace and Sport’, un proyecto social que nació en el Principado de Mónaco, e impulsa a niños y jóvenes de regiones pobres a través del deporte, tomando como ejemplo las historias de vida de grandes deportistas, de todas las disciplinas, como Didier Drogba.



En exclusiva para EL TIEMPO, el crack africano, hoy activista, habló de la paz en Colombia y envió un mensaje a los niños y jóvenes.



¿Qué mensaje trae a los niños de Colombia?



“A los niños de Colombia y del mundo les digo que practiquen su deporte con pasión. El deporte te hace feliz, te permite conocer gente y te hace una mejor persona… sigan soñando. Cuando practiquen un deporte vean más allá, no tengan dudas, ni miedo… algún día todo cambia y el sueño está a tus pies”.



Drogba se 'gozó' el juegar fútbol con los niños en Cartagena. Foto: Yomaira Grandett/ El Tiempo.

Ante los niños de Cartagena, Drogba presentó la tarjeta blanca, símbolo de deporte y paz en el mundo, y dio una demostración de su talento con un balón hecho de materiales reciclables.



¿Cómo fue su infancia y cómo compara su proceso con el de estos niños de Cartagena?



“Yo vengo de un lugar muy pobre en Costa de Marfil, nací en una favela, de niño siempre quise ser un gran jugador de fútbol, luché mucho y alcancé mi sueño. Amo los niños, son la oportunidad de cambio, de traer la paz… ellos corrigen los errores de los adultos”



¿Qué impacto tiene el deporte en los jóvenes?



“Sepan niños que con su actividad deportiva pueden generar un alto impacto en la sociedad… fortalezcan capacidades para tomar decisiones y piensen en el futuro de su país, prepárense para apoyar en el futuro a las minorías y denles una mano. Ustedes son ciudadanos del mundo”.



El 7 de diciembre de 2017, la iniciativa Diplomacia Deportiva y Cultural del Ministerio de Relaciones Exteriores de Colombia recibió en Mónaco el premio Deporte y Paz en la categoría Acción Diplomática del Año, que entrega anualmente la organización internacional Peace and Sport. Ese día, Didier Drogba acompañó a la delegación colombiana (conformada por 8 jóvenes de diferentes regiones golpeadas por el conflicto) a recibir el premio en Mónaco y les prometió que vendría al país.

Drogba es una de las estrellas de la campaña ‘Champion for peace’, del programa internacional ‘Peace and Sport’. Foto: Yomaira Grandett/EL TIEMPO

¿Qué ha sido lo más importante de ser un activista a favor de la paz?



“Empecé a trabajar en temas de paz teniendo como base mis propias experiencias en Costa de Marfil, luego conocí 'Peace and Sport' que me ha permitido poner en valor mi imagen y mis experiencias en favor de la paz”.



¿Por qué los gobiernos deben impulsar el deporte en los niños?



"El deporte te hace sonreír, te hace sentir bien y esa es la base para la construcción de la paz. El deporte puede alejar a los niños de las calles y la violencia".



¿Qué lo hizo convertirse en activista por la paz?



“Una vez enfrentábamos un partido muy importante por Eliminatoria y me llegaron imágenes de bandos del norte y sur de Costa de Marfil, antes irreconciliable, pero esta vez unidos alrededor de un televisor siguiendo un partido de su selección nacional de fútbol. Cuando la gente se junta alrededor de una pasión deportiva olvida las diferencias y los conflictos y se entrega al diálogo, esos espacios deben ser aprovechados por la organizaciones pro paz y por los gobiernos”



¿Qué piensa de la reciente firma de la paz en Colombia?



Estoy muy orgulloso de lo que han logrado. Son un ejemplo para todos los países del mundo y cuando uno ve y dice: ellos, los colombianos, lo hicieron, entonces decimos nosotros también podemos. Colombia es hoy un buen ejemplo ante el mundo

¿Cuál es la importancia del programa 'Peace and Sports'?



“El programa es fantástico y está llegando a muchos niños. Por ejemplo, me impresiona ver a tantos niños hoy representando el deporte, y esto es gracias a Joël Bouzou (Director General de la organización) y 'Peace and Sports', que fomentan el deporte con un enfoque social”.



John Montaño

EL TIEMPO - Cartagena