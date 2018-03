'Puedo jurar por mis hijos, lo de Barrios y yo fue mentira': Cardona

Edwin Cardona, jugador de Boca Juniors, habló con 'Fox Sports' tras la final que perdió el conjunto xeneise contra River Plate en la Supercopa de Argentina. Además, el colombiano "juró por sus hijos que lo que pasó con Wilmar Barrios había sido mentira"

"SERÍA MUY FELIZ SI BOCA ME COMPRA"#FSRadioSur | Edwin Cardona también habló sobre el incidente de hace unos meses: "Tengo la mente tranquila y lo puedo jurar por mis hijos. Lo que supuestamente hicimos Wilmar y yo fue mentira" pic.twitter.com/kQWHv8eQGS — FOX Sports Argentina (@FOXSportsArg) 21 de marzo de 2018

"Perder el partido contra River fue el dolor más grande de mi vida desde que llegué acá", dijo el '10' de Boca, a lo que añadió, "seguiré dando lo mejor de mí para que el club esté en lo más alto que es donde merece estar un grande; nadie se va a bajar del barco".



También, el jugador colombiano habló sobre el problema que tuvo a inicio de año con Wilma Barrios, en el que supuestamente habían agredido a unas mujeres en Argentina.



"Nunca he jurado ni he puesto en riesgo la vida de mi familia, pero hoy puedo jurar por mis hijos que es lo que más amo en mi vida que todo lo que se habló del problema que tuve con Wilmar (Barrios) fue mentira", comentó el '10'.



Finalmente, Cardona habló sobre Carlos Tévez, con quien se ha especulado en Argentina que no tiene una buena relación y que existen problemas entre ambos futbolistas.



"Aunque no lo crean es una de las personas que más he admirado futbolísticamente y lo voy a seguir haciendo. Aveces uno tiene que abrir los ojos y eso se aprende, es un gran ser humano y un gran profesional", finalizó.