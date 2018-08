'En Chelsea solo me quería Sarri y en el Milan, todos': Higuaín

El delantero argentino Gonzalo Higuaín afirmó este viernes, durante su presentación como nuevo jugador del Milán, que llega lleno de retos y que no fue al Chelsea porque sólo una persona lo quería allí, el entrenador Maurizio Sarri.

"En el Chelsea, la única persona que me quería era Sarri. Aquí, me quieren todos", dijo Higuaín durante la rueda de prensa, en la que aseguró que llega a la plantilla milanesa con la intención de devolver al club "al lugar que se merece".



"Creo en este equipo, ya el año pasado me gustaba. He jugado en equipos donde se luchaba por ganar, ahora estoy aquí en el Milan: el desafío será devolver al equipo allí. Estoy muy feliz de estar aquí", reconoció.



El Pipita valoró que es esencial que el cuadro milanés tenga "confianza" en sí mismo para enfrentar todos los desafíos de la próxima temporada y elogió "el reparto defensivo" que tiene el banquillo del técnico Gennaro Gattuso.



Higuaín también rechazó que llegue a las filas del Milan para ser la nueva estrella y dijo que el verdadero valor lo tienen todos los jugadores. "Los partidos se vencen unidos, no los vence uno solo", afirmó, al tiempo que comentó su ilusión por ganar la Liga de Campeones con el Milan el próximo año.



Finalmente, dedicó palabras de agradecimiento a su anterior club, el Juventus, y agradeció también al Milan "por el gran esfuerzo que ha realizado" para completar su fichaje.



"Es un desafío fascinante y espero devolver toda la confianza que me han dado. Para mí es un motivo de orgullo estar aquí, espero hacer grandes cosas para esta sociedad y para sus aficionados", concluyó.