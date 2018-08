La orden de Scolari: 'El equipo tiene que trabajar para Borja'

El técnico de Palmeiras, Luiz Felipe Scolari, alabó especialmente el trabajo del colombiano Miguel Borja y pidió rodearlo para seguir explotando su talento en Palmeiras.

"El equipo tiene que trabajar para el Borja como lo hizo y él tiene que salir del área porque es bueno en esa jugada", explicó Scolari, en referencia al papel del delantero en la reciente victoria 2-0 de Palmeiras contra Cerro Porteño.





"Él es un centroatacante que rueda más, no queda fijo, y no queremos que se quede parado, porque no es su característica", añadió Socolari. "Yo tenía a Alan, en China, y aprendí a trabajar con delanteros como él. Tenemos a Deyverson, que juega en el área, a Wililian, pero ese no es el centrodelantero. Vamos a jugar con un 9 que va a ayudar en los juegos", dijo Felipão, en declaraciones citadas por Globoesporte.





Scolari, entrenador campeón del mundo con Brasil en 2002, se declaró ilusionado con lo que ha podido ver de Miguel Borja en los partidos y en las prácticas y abiertamente confía en él para para pelear el título de la Copa Libertadores con Palmeiras.