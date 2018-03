El Milan de Gattuso sigue imbatible en Serie A: venció 0-1 a Génova

El primer gol en la Serie A italiana (Primera División) del portugués André Silva dio el triunfo este domingo al Milan en el campo del Génova (0-1), lo que permitió a los milaneses colocarse a seis puntos de la zona de Liga de Campeones.



André Silva, fichado el pasado verano procedente del Porto a cambio de 40 millones de euros, entró en la segunda mitad y desbloqueó en el 94 un partido muy igualado y jugado con poco ritmo por el Milan.



Tras la dura derrota 0-2 sufrida el pasado jueves en San Siro contra el Arsenal en la Liga Europa, el equipo de Gennaro Gattuso necesitaba reaccionar de forma inmediata para alimentar su sueño de conseguir una plaza en la próxima Liga de Campeones.



El empate del Lazio en el campo del Cagliari suponía una oportunidad importante y los "rossoneri" no la desaprovecharon. están ahora a seis puntos de la cuarta plaza de los romanos con un partido todavía por recuperar (el derbi ante el Inter de Milán).



Sin embargo, tuvo que sufrir mucho el Milan antes de poder celebrar su victoria ante un Génova que encaró el choque con gran atención táctica y que, liderado por el argentino Nicolás Spolli en defensa, no concedió ocasiones claras.



Con el 0-0 que todavía campeaba en el marcador y dos goles correctamente anulados por fuera de juego, uno por bando, Gattuso dio paso a André Silva y el internacional portugués le premió en el 94, al aprovechar un centro del español Jesús Fernández Sáez "Suso" para marcar con un cabezazo.



Toda la plantilla del Milan corrió a abrazar a Silva, que, pese a haber marcado seis goles en la Liga Europa, todavía no había logrado protagonizar actuaciones positivas en la Serie A. Con estos tres puntos, los "rossoneri" pueden soñar con alcanzar una plaza en 'Champions' que hasta hace unos meses parecía imposible por su pésimo comienzo de temporada.



El Génova sufrió su segunda derrota consecutiva de la forma más amarga y se quedó decimotercero, con 30 puntos.