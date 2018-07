Los jugadores españoles Andrés Iniesta y Fernando Torres tuvieron este domingo un desafortunado debut con sus respectivos equipos de la liga japonesa, ya que los dos conjuntos cayeron derrotados en casa.

Iniesta, que llegó el pasado miércoles a Japón para sumarse a las filas del Vissel Kobe, debutó durante un partido disputado en la ciudad de Kobe (sur) contra el Shonan Bellmare, que acabó con victoria visitante (0-3) con dos goles marcados en la primera parte y un tercero en la segunda.



Como ya habían anticipado los responsables del Vissel Kobe, Iniesta no figuró en la alineación inicial, pero ingresó al campo en el minuto 59, en reemplazo de Watanabe Chisen, una entrada que fue recibida con una gran ovación de los aficionados locales.



Durante su presencia en la cancha del estadio Noevier, el centrocampista español, con su legendario número 8 a la espalda, tuvo oportunidad de participar en media docena de jugadas importantes, la primera cuatro minutos después de entrar a la cancha, pero ninguna de ellas acabó con éxito. De hecho, poco después de su ingreso, el Shonan Bellmare anotó su tercer gol, dejando prácticamente sentenciado el partido.



Con el resultado de hoy, el Vissel Kobe se anota la primera derrota después de tres victorias consecutivas, y queda provisionalmente en el sexto lugar de la clasificación de la primera división de la liga japonesa de fútbol, que disputa su decimoséptima jornada en una temporada que acabará el 1 de diciembre.



Iniesta fue presentado como jugador del Vissel Kove el 26 de mayo, y tras participar en el Mundial de Rusia con la selección española, llegó el pasado miércoles al país asiático para incorporarse al equipo, propiedad desde 2004 del empresario Hiroshi Mikitani, máximo directivo del gigante nipón Rakuten.



Tampoco tuvo suerte Torres al defender hoy por primera vez los colores del Sagan Tosu, que perdió 0-1 frente al equipo visitante, Vegalta Sendai, en un partido disputado en la ciudad de Tosu, en el suroeste de Japón.



Torres, con el número 9 a la espalda, entró en el minuto 50, en reemplazo de Tagawa Kyosuke, y aunque el antiguo delantero del Atlético de Madrid y del Liverpool tuvo una participación destacada en el encuentro no suerte a la hora de rematar a puerta.



El Sagan Tosu, que está en penúltimo lugar en la primera división del fútbol japonés, perdió el encuentro por un gol anotado en el minuto 88 por el Vegalta Sendai.



Torres se presentó ante la afición del Sagan Tosu el pasado 16 de julio en el estado Best Amenity, de Tosu, seis días después de que se anunciara en Madrid que se sumaba al equipo nipón.