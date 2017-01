Esta es la programación de las competencias futbolísticas en enero

Durante el primer mes del año 2017 se jugarán importantes torneos de fútbol en el mundo, entre los que se destacan la Copa de Africana de Naciones en Gabón, la Copa Centroamericana en Panamá y el Suramericano Sub-20 en Ecuador, que otorgará cupos para el Mundial de la categoría.

La Superliga de Colombia, la Copa de la Florida, en la que participará Millonarios, la primera fase de la Copa Libertadores, la Copa del Rey en España y el amistoso entre la Selección Colombia y la de Brasil en Río, completan la programación de fútbol que tendrá el primer mes del año.

Real Madrid y Barcelona, a prueba en la Copa del Rey

El sorteo de los octavos de final de la Copa del Rey dejó llamativos enfrentamientos que hacen interesante una fase que normalmente pasa desapercibida en el mes de enero.

Real Madrid y Barcelona, candidatos al título, tendrán durísimos enfrentamientos contra Sevilla y Athletic de Bilbao, respectivamente.

Medios españoles dan como un hecho que el volante colombiano James Rodríguez participe en estos juegos debido a las ausencias por lesión de Mateo Kovacic, Lucas Vásquez y Gareth Bale.

Partidos de ida:

Martes 3 de enero

Valencia C. F. vs. Celta de Vigo

U. D. Las Palmas vs. Atlético Madrid

Miércoles 4 de enero

Real Sociedad vs. Villarreal

Real Madrid vs. Sevilla

Jueves 5 de enero

Ath. Bilbao vs. Barcelona

Partidos de vuelta:

Martes 10 de enero

Atlético de Madrid vs. Las Palmas

Miércoles 11 de enero

Barcelona vs. Athletic de Bilbao

Villarreal vs. Real Sociedad

Jueves 12 de enero

Celta de Vigo vs. Valencia

Sevilla vs. Real Madrid

Amistoso homenaje a Chapecoense en Río

Brasil y Colombia rendirán un homenaje a las víctimas del accidente aéreo en el que murió gran parte del plantel profesional del equipo Chapecoense de Brasil.

Este partido también servirá para recoger fondos que ayudarán a las víctimas de la tragedia que se dio en un municipio cerca de Medellín, Antioquia.

Las selecciones estarán conformadas por jugadores del fútbol local, debido a que no es fecha Fifa y los clubes no prestarían a sus principales figuras, como James Rodríguez y Neymar.

Brasil vs. Colombia

Fecha: 25 de enero

Estadio: Olímpico de Río de Janeiro

Santa Fe y el DIM, por la Superliga

Los dos campeones de la Liga local en el 2016, Medellín y Santa Fe, se enfrentan en la Superliga, torneo con el que se da inicio a la temporada de fútbol en Colombia.

Esta será una gran oportunidad para que Luis Zubeldía y Gustavo Costas prueben sus nuevas contrataciones de cara a los torneos que jugarán durante el presente año.

El equipo cardenal buscará su tercer título de Superliga en los últimos cuatro años (2012, 2014). Por su parte, los antioqueños quieren sumar esta copa a su vitrina.

Partido de ida:

Medellín vs. Santa Fe

Sábado 21 de enero

Estadio: Atanasio Girardot

Partido de vuelta:

Santa Fe vs. Medellín

Domingo 29 de enero

Estadio: El Campín

Suramericano Sub-20

La Selección Colombia Sub-20, dirigida por el técnico Carlos ‘Piscis’ Restrepo, va por un nuevo título en el Suramericano que se jugará del 18 enero al 11 febrero en Ecuador.

Este torneo otorgará cuatro cupos para el mundial de la categoría, que tendrá como sede a Corea del Sur en el mes de mayo.

El equipo nacional buscará revalidar sus buenas actuaciones en los últimos campeonatos disputados (campeón 2013 y subcampeón 2015).

18 de enero de 2017 - 5:00 p. m.: Colombia vs. Paraguay

20 de enero de 2017 - 7:15 p. m.: Ecuador vs. Colombia

24 de enero de 2017 - 7:15 p. m.: Colombia vs. Brasil

26 de enero de 2017 – 5:00 p. m.: Colombia vs. Chile

Pretemporada azul

La Florida Cup, que se juega en Orlando, tendrá como invitado a Millonarios, que se enfrentará contra River Plate de Argentina el 15 de enero, día que comienza el certamen, el cual irá hasta el 21 de ese mismo mes.

Estos son los equipos que participarán en este torneo amistoso: Corinthians, Vasco da Gama, River Plate, Millonarios, Barcelona de Ecuador y San Pablo.

Esta será la primera prueba del nuevo director técnico ‘embajador’, Miguel Ángel Russo, antes de enfrentar la segunda ronda de la Copa Libertadores contra Atlético Paranaense.

Domingo 15 de enero:

Millonarios vs. River Plate

Ciudad: Orlando

Hora: 2 p. m.

TV: Fox Sports

Inicia Copa Libertadores

La primera fase de la Copa Libertadores se iniciará en los últimos días del mes de enero. Universitario de Sucre vs. Montevideo Wanderers, Deportivo Municipal vs. Independiente del Valle y Deportivo Capiatá vs. Deportivo Táchira abrirán la 58.ª edición de este campeonato.

Dos de los cinco equipos colombianos clasificados tendrán acción en la segunda ronda. Atlético Junior debutará el 31 de enero contra Carabobo de Venezuela, mientras que Millonarios visitará el primero de febrero a Atlético Paranaense. Nacional, Santa Fe y Medellín jugarán desde la fase de grupos.

Programación de la primera fase:

Lunes 23 y viernes 27 de enero:

Universitario de Sucre vs. Montevideo Wanderers

Deportivo Municipal vs. Independiente del Valle

Deportivo Capiatá vs. Deportivo Táchira

Otros eventos en enero:

- 9 de enero: Gala de entrega de los premios anuales de la FIFA (Zurich)

- Del 13 al 22 de enero se jugará la Copa Centroamericana (Panamá)

- Del 14 enero al 5 febrero en Gabón se realizará la Copa Africana de Naciones.

Liga de España

La 'Liga de las estrellas' tendrá durante el mes de enero varios partidos llamativos para los seguidores del Real Madrid y el Barcelona. En la fecha 17, que se jugará el 8 de enero, se jugará en el estadio el Madrigal un encuentro que viene siendo parejo en los últimos años: Villareal vs. Barcelona.

En la fecha 18, uno de los partidos más llamativos del este mes, Sevilla vs. Real Madrid. El equipo andaluz viene realizando una excelente temporada, en donde se encuentran en los primeros puestos de la Liga y en los octavos de final de la Liga de Campeones. Mientras que el equipo 'merengue' buscará seguir en los primero puestos y no dejarle puntos a uno de sus perseguidores.

7 de enero: Real Madrid vs. Granada (fecha 17)

8 de enero: Villarreal vs. Barcelona (fecha 17)

14 de enero: Barcelona vs. Las Palmas (fecha 18)

15 de enero: Sevilla vs. Real Madrid (fecha 18)

21 de enero: Real Madrid vs. Málaga (fecha 19)

22 de enero: Eibar vs. Barcelona (fecha 19)

28 de enero: Betis vs. Barcelona (fecha 20)

29 de enero: Real Madrid vs. Real Sociedad (fecha 20)

Liga de Inglaterra

31 de diciembre 2016: Manchester United vs. Middlesbrough (fecha 19) Directv 613/ 1613 – 12 m.

31 de diciembre 2016: Chelsea vs. Stoke City (fecha 19) ESPN 2 – 12 m.

31 de diciembre 2016: Liverpool vs. Manchester City (fecha 19) ESPN 2 - 12:25 p. m.

2 de enero: West Ham vs. Manchester United (fecha 20)

3 de enero: Bournemouth vs. Arsenal (fecha 20)

4 de enero: Chelsea vs. Tottenham (fecha 20)

14 de enero: Leicester City vs. Chelsea (fecha 21)

15 de enero: Manchester United vs. Liverpool (fecha 21)

15 de enero: Everton vs. Manchester City F.C. (fecha 21)

21 de enero: Manchester City F.C. vs. Tottenham (fecha 22)

22 de enero: Chelsea vs. Hull City (fecha 22)

31 de enero: Liverpool vs. Chelsea (fecha 23)

Liga de Italia

8 de enero: Juventus vs. Bolonia (fecha 19)

8 de enero: Milán vs. Cagliari (fecha 19)

15 de enero: Fiorentina vs. Juventus (fecha 20)

16 de enero: Torino vs. Milán (fecha 20)

21 de enero: Milán vs. Nápoles (fecha 21)

22 de enero: Juventus vs. Lazio (fecha 22)

Liga de Francia

13 de enero: Marsella vs. Mónaco (fecha 20)

22 de enero: Mónaco vs. Lorient (fecha 21)

28 de enero: PSG vs. Mónaco (fecha 22)

