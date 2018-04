Prográmese con la Liga de Italia: Juventus-Nápoles, lo más atractivo

El líder Juventus y el Nápoles, segundo y separado por cuatro puntos de los turineses, se medirán el domingo en el partido del año en la Serie A italiana (Primera División), con gran parte del scudetto en juego. El tropiezo del Juventus en la última jornada contra el Crotone y la victoria del Nápoles contra el Udinese permitieron al club sureño recortar distancias con su histórico rival, lo que sube aún más la trascendencia del encuentro de Turín (norte).



Bianconeri y azzurri son los absolutos dominadores de esta Serie A y pelean por el scudetto más complicado y exigente de siempre, ya que nunca dos equipos habían llegado en el mismo año a rozar los 100 puntos en la historia del torneo.

Nápoles, que no conquista la Serie A desde 1990, cuando estaba liderado por el argentino Diego Armando Maradona, está protagonizando la mejor temporada de su historia y deberá lograr una hazaña en el Juventus Stadium para prolongar su sueño.



Los napolitanos llevan nueve años sin ganar un partido liguero en el campo del Juventus (2-3 en 2009) y esa victoria es la única conseguida en el nuevo milenio. Unos números que el Nápoles debe batir ante un Juventus que todavía tiene que recuperarse emotivamente tras la dura eliminación sufrida contra el Real Madrid en los cuartos de final de la Liga de Campeones.



Será un encuentro de alto voltaje entre dos grandes delanteras, con el espectáculo añadido del duelo particular entre el delantero argentino del Juventus Gonzalo Higuaín y el Nápoles, el equipo del que pasó de ser un ídolo a un enemigo tras su fichaje por los turineses en 2016. A falta de cinco jornadas para el final, la Serie A italiana registra además una intensa pelea por la tercera y cuarta posición, que otorgan el pase a la próxima Liga de Campeones, con tres equipos involucrados: el Roma (64 puntos), el Lazio (64) y el Inter de Milán (63).



Roma visitará el campo del Spal, el Lazio recibirá al Sampdoria en el Estadio Olímpico mientras que el Inter viajará a Verona (norte) para medirse con el Chievo. Los tres equipos salen como favoritos en sus respectivos duelos, pero se medirán con unos conjuntos que tienen absoluta necesidad de puntos: el Spal y el Chievo los necesitan para mantener la categoría mientras que el Sampdoria está peleando por una plaza en la Liga Europa.



Será una jornada que podría dar además el primer veredicto definitivo, con el colista Benevento que bajará oficialmente a la Serie B (Segunda División) si pierde en su visita al Milan en San Siro. El equipo sureño apenas suma 14 puntos y, de perder ante los milaneses, sufriría su derrota número 28 del año, lo que igualaría el récord negativo del torneo, que pertenece al Pescara desde la temporada 2012/2013. El programa de la jornada lo completan los duelos Sassuolo-Fiorentina, Cagliari-Bolonia, Atalanta-Torino, Udinese-Crotone y Génova-Verona.



Programa de la jornada:



Sábado 21 abril: 8:00 a.m.: Spal-Roma. 11.00 a:m.: Sassuolo-Fiorentina. 1:45 p.m.: Milan-Benevento .



Domingo 22 abril: 5:30 a.m.: Cagliari-Bolonia. 8:00 a.m.: Atalanta-Torino. 8:00 a.m.: Chievo-Inter. 8:00 a.m.: Lazio-Sampdoria. 8:00 a.m.: Udinese-Crotone. 1:45 p.m.: Juventus-Nápoles .



Lunes 23 abril: 1:45 p.m.: Génova-Verona.