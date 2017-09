Juventus estaría interesado en Iniesta para que 'haga de Pirlo'

Andrés Iniesta aún no renueva su contrato con el Barcelona, el cual finaliza en junio de 2018. Dicha noticia hace revuelo este lunes el medio italiano ‘TuttoSport’, que asegura que la Juventus estaría interesada en contratar al volante español en el mercado de invierno.

Y es que agrega el periódico que la ‘vecchia signora’ aprovecharía esa circunstancia para hacerse con los servicios de Iniesta, tal cual sucedió con Andrea Pirlo, en 2011, cuando arribó con 32 años y procedente del Milan tras más de 10 años en ese club.

“No he renovado todavía. He experimentado muchas sensaciones que desconocía pero creo que son normales. Es un escenario que hace tres años seguramente nunca me podía haber imaginado... Digamos que me planteo el futuro cuando antes no lo hacía", dijo el centrocampista de 33 años cuando fue interrogado por su futuro.

A su vez, manifiesta ‘TuttoSport’ que Emre Can y Goretzka están en la órbita del campeón de Italia para el próximo mercado de pases.

Esta es la portada de 'TuttoSport'.

Redacción Futbolred