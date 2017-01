La Fifa aprueba ampliar a 48 equipos el Mundial, a partir de 2026

El Consejo de la Fifa decidió este martes ampliar de 32 a 48 los equipos que participarán en la Copa del Mundo a partir de 2026, según anunció la entidad en su página web.

De esta manera, habrá 16 grupos con tres selecciones cada una, de los cuales 2 se clasificarán para la próxima fase. A partir de dieciseisavos se jugará por sistema de eliminatoria.

La decisión se tomó de forma unánime por los miembros del Consejo tras analizar varias opciones que iban desde mantener el sistema actual a ampliarlo a 48, pero con distintos formatos. Con este nuevo sistema, el Mundial pasa de los 64 partidos actuales a los 80, pero se mantienen los 32 días actuales de competición.

