¡Todos contra la Juve!: Los clubes italianos y su batalla de fichajes

Con la estrepitosa llegada de Cristiano Ronaldo a Juventus de Turín, proveniente del Real Madrid, los equipos históricamente grandes del Calcio italiano están viviendo una restructuración, que tiene la misión de no dejarse tomar ventaja de la “Vecchia signora” en la próxima temporada. La compra del portugués, que con 112 millones de euros pasó a ser la más elevada en la historia de la Serie A, fomentó una serie de traspasos millonarios que están conformando equipos más competitivos y hacen pensar en un resurgimiento de la poderosa liga italiana de los años 90’s.

Hasta el momento, los clubes italianos han gastado 895 millones de euros en fichajes, únicamente superados por los equipos de la Premier League, que ya completan 1.042 millones de euros. Una cifra que pone al Calcio por encima de la competitiva Liga de España y la prestigiosa Bundesliga de Alemania.



El motivo de todo este opulento movimiento en contrataciones, se gestó como una reacción en cadena tras la millonaria llegada del astro luso a Juventus de Turín, equipo que además de sacudir a la Serie A con su nueva adquisición, pretende seguir reinando en el país transalpino, en donde lleva siete años consecutivos de triunfos.



Además de Ronaldo, los “bianconeri” ficharon a su coterráneo, João Cancelo, por 40.4 millones de euros, al arquero Mattia Perin, por 12 millones, y al delantero Andrea Favilli por 7.5 millones. A esto se le suma que existe la posibilidad del regreso del talentoso zaguero Leonardo Bonucci, por quien se haría un cambio con Milan, por el joven defensor Mattia Caldara.



Inter de Milan es otro histórico club italiano que tiene un proyecto renovador de cara a la siguiente temporada, en la que volverá a la Champions League tras 6 años de ausencia. El “Nerazzurri”, por el momento, efectuó la tercera compra más elevada de este verano, con la adquisición de Radja Nainggolan, por 38 millones de euros. Igualmente se reforzó con Lautaro Martínez, Stefan de Vrij y Šime Vrsaljko.



Con la retención de Marcelo Brozovic y un posible fichaje del chileno, Arturo Vidal, el Inter conformaría una delantera de ensueño.



Otro equipo que no ha escatimado en costos es el Napoli, los “azzurri” con los fichajes de los atacantes Fabián Ruiz Peña por 30 millones de euros y Simone Verdi por 25 millones y el arquero Alex Meret por 21 millones, están en la lista de los equipos italianos que más han invertido en nuevas adquisiciones.



La novedad más destacada del conjunto “Partenopei” fue la llegada del experimentado técnico Carlo Ancelotti, que si bien fue conocida antes del fichaje de Cristiano Ronaldo, es una opción interesante para seguir dándole la pelea al equipo de Turín, al que por poco le arrebata la liga en la temporada pasada.



AS Roma no se quedó atrás en la batalla de fichajes, el club “Giallorossi” desembolsó al PSG, 24.7 millones de euros por el talentoso volante argentino Javier Pastore y al Ajax de Amsteram, 17.25 millones por la promesa holandesa en ataque, Justin Kluivert, hijo del legendario Patrick Kluivert.



Finalmente, Milan, con el nombramiento de su nuevo presidente y consejero delegado interino, Paolo Scaroni y la entrada de inversión norteamericana, dio inicio a un nuevo proyecto en el que pretende volver a sus años de gloria. Sin restricciones por infracciones del pasado, los “rossoneri” pueden fichar jugadores que los lleven a un nivel más competitivo, como es el caso de la posible llegada de Gonzalo Higuaín, por quien tendrían un acuerdo con Juventus y por otro lado, el brasileño Rodrigo Caio, quien es pretendido por diferentes clubes europeos.