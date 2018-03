Los 44 partidos recomendados en la agenda semanal de FUTBOLRED

Los aficionados del balompié tendrán una semana de completa felicidad si de ver fútbol se habla. La Champions, la Copa Libertadores y el rentado colombiano tendrán acción en diferentes días y horas para no despegarse del televisor y disfrutar de muchos goles.



Sin lugar a dudas, los días comenzarán felices con los juegos en Europa. Con llaves abiertas y buenos duelos, el martes, miércoles y jueves habrá fútbol con equipos icónicos y que seguramente ofrecerán buenos espectáculos entre Champions y Europa League.

En la tarde, según se la preferencia, la Liga y la Copa Colombia se toman la atención de los fánaticos, pues se jugarán la fecha 8 de la Primera División y los duelos de vuelta de la Copa Colombia.



Y en la noche, la Copa Libertadores será el plato fuerte para que la pasión de suramérica se vista de gala y ver, una vez más, los importantes duelos que hay entre equipos de Colombia, Argentina, Brasil y demás.



Estos son los 44 partidos a los que deberá prestarle atención esta semana



Lunes, 12 de marzo



2:30 p.m.: Werder Bremen vs. Colonia (Liga de Alemania)



3:00 p.m.: Stoke City vs. Manchester City (Liga de Inglaterra)



3:00 p.m.: Alavés vs. Real Betis (Liga de España)



Martes, 13 de marzo



2:45 p.m.: Manchester United vs. Sevilla (Champions League)



2:45 p.m.: Roma vs. Shakthar (Champions League)



3:00 p.m.: Barranquilla vs. Tigres (Copa Colombia)



3:00 p.m.: Orsomarso vs. U. Popayán (Copa Colombia)



5:15 p.m.: Atlético Tucumán vs. Libertad (Copa Libertadores)



6:00 p.m.: Bayacá Chicó vs. Leones (Liga de Colombia)



7:30 p.m.: Cerro Porteño vs. Defensor Sporting (Copa Libertadores)



7:30 p.m.: Vasco da Gama vs. U. de Chile (Copa Libertadores)



7:45 p.m.: Real Cartagena vs. Valledupar (Copa Colombia)



8:00 p.m.: Medellín vs. La Equidad (Liga de Colombia)



Miércoles, 14 de marzo



11:00 a.m.: PSG vs. Angers (Liga de Francia)



12:00 p.m.: Juventus vs. Atalanta (Liga de Italia)



12:00 p.m.: Besiktas vs. Bayern Munich (Champions League)



2:45 p.m.: Barcelona vs. Chelsea (Champions League)



3:30 p.m.: Llaneros vs. U. Magdalena (Copa Colombia)



3:30 p.m.: Pereira vs. Fortaleza (Copa Colombia)



3:30 p.m.: Quindío vs. Bogotá (Copa Colombia)



5:15 p.m.: Bolívar vs. Colo Colo (Copa Libertadores)



5:15 p.m.: Estudiantes vs. Real Garcilaso (Copa Libertadores)



6:00 p.m.: Pasto vs. Patriotas (Liga de Colombia)



6:00 p.m.: Real Santander vs. Cortuluá (Copa de Colombia)



6:00 p.m.: Envigado vs. Santa Fe (Liga de Colombia)



7:10 p.m.: Boca Juniors vs. River Plate (Supercopa de Argentina)



7:45 p.m.: Atlético Nacional vs. Delfín (Copa Libertadores)



7:45 p.m.: Corinthians vs. Deportivo Lara (Copa Libertadores)



7:45 p.m.: Emelec vs. Flamengo (Copa Libertadores)



8:00 p.m.: Cali vs. Once Caldas (Liga de Colombia)



8:00 p.m.: Cúcuta vs. Atlético (Copa de Colombia)



Jueves, 15 de marzo



11:00 a.m.: Lokomotiv Moscú vs. Atlético de Madrid (Europa League)



1:00 p.m.: Athletic Club vs. Marsella (Europa League)



1:00 p.m.: Dinamo Kiev vs. Lazio (Europa League)



1:00 p.m.: Plzen vs. Sporting de Lisboa (Europa League)



1:00 p.m.: Zenit vs. Leipzig (Europa League)



3:05 p.m.: Arsenal vs. Milan (Europa League)



3:05 p.m: Lyon vs. CSKA Moscú (Europa League)



3:05 p.m.: Salzburgo vs. Borussia Dortmund (Europa League)



5:15 p.m.: Santos vs. Nacional (Uru) (Copa Libertadores)



5:15 p.m.: The Strongest vs. Peñarol (Copa Libertadores)



6:00 p.m.: Rionegro Águilas vs. Junior (Europa League)



7:30 p.m.: Independiente vs. Millonarios (Copa Libertadores)



8:00 p.m.: Jaguares vs. América (Europa League)