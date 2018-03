Los partidos recomendados para un fin de semana sin fútbol colombiano

El fútbol colombiano tendrá pausa este fin de semana, pero en el resto del mundo el balón seguirá rodando para disputar encuentros muy importantes y que merecen la atención.



Alemania, Inglaterra, Italia, España, Brasil y Estados Unidos tendrán juegos que los aficionados del deporte no se pueden perder. Estos son los duelos recomendados para que no se despegue del balompié.



Sábado



10:15 a.m. Sevilla vs. Valencia: el quinto de la Liga de España recibe a los cuartos con la oportunidad de sumar para descontar puntos en la tabla de posiciones. Los sevillanos quieren mantener el buen ritmo y para eso necesitan vencer a los valencianos, que han vuelto a resaltar en el ámbito local. El equipo de Muriel está a ocho puntos del conjunto de Murillo.



7:30 a.m. Manchester United vs. Liverpool: los dos rojos del fútbol inglés se miden por la Premier con la posibilidad de cambiar de posiciones. El equipo de José Mourinho, con 62 puntos, es segundo; mientras que los de Jürguen Klopp son terceros con 60 unidades. Gran partido tendrá Old Trafford.



Domingo



12:00 p.m. Borussia Dortmund vs Eintracht Frankfurt: los terceros de la Liga de Alemania reciben a los cuartos. Signal Iduna Park recibirá un encuentro de equipos parejos que con 42 puntos se pelean por estar en el podio de la tabla.



2:45 pm Inter vs Nápoles: el líder de la Serie A una vez más tendrá que mostrar su poderío, pero de visitante. Frente al Inter, que ha mostrado buen juego en esta temporada, los del sur de Italia tendrán que afianzarse en el liderato.



3:00 p.m. Internacional vs. Gremio: el Grenal, como es conocido este clásico del Sur de Río Grande, se volverá a vivir en Brasil. Inter volvió al Brasileirao tras un año en la B y revivirá el histórico duelo contra Gremio, el reciente campeón del fútbol de ese país, por el Campeonato Gaucho.



4:00 p.m. New York City vs. Los Ángeles Galaxy: el duelo de estrellas de la MLS se jugará en la segunda fecha del torneo.