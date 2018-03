Luego de 40 días, Falcao volvió a jugar con el Mónaco, que venció 2-1 al Lille

Mónaco sigue sólido en la segunda posición de la Liga de Francia y este viernes superó 2-1 al Lille en el inicio de la fecha 30. Radamel Falcao García volvió a ser titular en el equipo del Principado y jugó 75 minutos.



Poca producción ofensiva se vio en el equipo monegasco, que aunque tuvo jugadores de producción como Moutinho, Rony Lopes y Lemar, no encontraron conexión con Falcao.

La primera opción para el colombiano llegó a los 14 minutos, Moutinho cobró un tiro libre, pero Falcao no confió y se le escapó el balón del terreno de juego.



Pero Lille respondió con su capacidad ofensiva y Mothiba aprovechó su velocidad para marcar el 0-1 contra el Mónaco.



El equipo de Leonardo Jardim eran los del control del esférico, pero no encontraban oportunidad de cara al pórtico de Maignan, arquero del Lille.



Fue hasta el final del primer tiempo que por fin encontraron el gol. Rony Lopes, dentro del área, venció a los visitantes para irse al descanso con un motivante 1-1.



En la parte complementaria fue más de lo mismo. Falcao, ante la falta de oportunidades de cara al arco, debía bajar hasta mitad de terreno para tocar el balón y asociarse con sus compañeros.



Esos espacios que generaba el colombiano en el frente de ataque fueron bien aprovechados por Jovetic, quien marcó el 2-1 a los 61 minutos.



Con el marcador a su favor, Leonardo Jardim sacó a Falcao del terreno de juego a los 76 minutos. El colombiano no marcó, pero por fin volvió luego de más de un mes sin participar con su equipo.



Mónaco tiene 66 puntos, pero su distancia de 14 unidades al PSG lo deja casi sin opciones de pelear por el título.



Redacción Futbolred