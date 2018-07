Mbappé sigue los pasos de Cristiano: quiere que lo llamen 'K7lian'

Kylian Mbappé es uno de los jugadores revelación de los últimos años en el fútbol mundial y ahora, tras ser campeón del mundo con Francia, PSG aprovechó su efervescencia con sus seguidores y lo hizo imagen de la tienda oficial del club en París.

Si Neymar fue el hombre por el que los hinchas hacían largas filas para comprar una camiseta, ahora el futbolista a seguir es el joven francés de 19 años y que además fue nominado al premio 'The Best', en el que no está el delantero brasileño.

Además, ser la nueva imagen representativa del PSG hizo que Mbappé cambiará su nombre y, con esto, se hiciera una nueva marca: 'K7lian'.

Esta es semejante a la de Cristiano Ronaldo, quien ha hecho famosa su popular 'CR7', con la que ha producido una línea de ropa y diferentes accesorios para el hombre.

Cabe recordar que desde niño, Mbappé ha mostrado su admiración por el delantero portugués, quien a sus 33 años sigue mostrando su calidad dentro de los terrenos de juego.