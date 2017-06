Milan hizo oficial la incorporación del delantero Fabio Borini

Milan hizo oficial este viernes la incorporación del delantero Fabio Borini, que llega al club milanés cedido por una temporada procedente del Sunderland, con obligación de compra para el próximo año.

Tras completar el reconocimiento médico esta mañana del viernes, el italiano se convirtió en el quinto fichaje de los milaneses en esta sesión de mercado, tras el argentino Mateo Musacchio, el portugués André Silva, el marfileño Franck Kessie y el suizo Ricardo Rodríguez.

"AC Milan comunica que adquirió del Sunderland AFC las prestaciones deportivas de Fabio Borini. La fórmula del contrato prevé una cesión con obligación de compra a título definitivo del delantero italiano", se lee en el comunicado oficial del club.

⁠⁠⁠⁠⁠#ACMilan have signed @borinifabio29 from @SunderlandAFC on loan with obligation to buy 👉🏻 https://t.co/uVz0058dvL#welcomeBorini pic.twitter.com/Kvv4qUEBwU