'Europa pierde a un gran jugador con la marcha de Zlatan Ibrahimovic': Mourinho

José Mourinho, entrenador del Manchester United, lamentó este viernes la marcha del atacante sueco Zlatan Ibrahimovic a Los Ángeles Galaxy y aseguró que "Europa pierde a un gran futbolista".

"Para mí siempre es triste cuando los mejores jugadores se despiden. Recuerdo, por ejemplo, el caso del último partido de (Luis) Figo, cuando yo estaba en el Inter; fue uno de los momentos más tristes que me ha tocado vivir. Es una pena cuando los grandes se van", dijo Mourinho.



El pasado 22 de marzo, Ibrahimovic, de 36 años, rescindió su contrato con el Manchester United y poco después puso rumbo al LA Galaxy, equipo de la MLS estadounidense. Zlatan, que tenía contrato hasta final de curso, llevaba sin jugar desde el pasado 26 de diciembre, cuando fue sustituido al descanso en el partido contra el Burnley, y fue incapaz de encontrar la regularidad de su primera campaña en Old Trafford debido a la aparatosa lesión que sufrió en 2017 -rotura del ligamento cruzado anterior de la rodilla-.



"El adiós de Zlatan fue similar. Es un grandísimo futbolista, alguien al que el fútbol europeo va a echar de menos. Se ha ido y no va a volver nunca al nivel de fútbol que mostró", comentó el entrenador portugués en la previa del partido de liga contra el Swansea.



"El tiempo que esté con el LA Galaxy va a ser muy positivo para él y para el fútbol estadounidense por lo que puede hacer, por su personalidad y por su profesionalidad. Es una forma para que disfrute al máximo sus últimos años de fútbol", añadió.



Ibrahimovic llegó en 2016 al Manchester United procedente del PSG, donde militó cuatro temporadas, en las que se convirtió en el máximo artillero del equipo, hasta que fue superado por el uruguayo Édinson Cavani este año. Con los 'Diablos Rojos' sumó 29 goles en 53 partidos, además de haber levantado tres títulos: la Liga Europa, la Copa de la Liga (EFL Cup) y la Community Shield.



