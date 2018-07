Neymar confiesa su tristeza por el Mundial: 'No quería ver un balón'

"No quería ver una pelota delante mío, no quería ver fútbol", afirmó este sábado el crack brasileño Neymar al comentar su período de "luto" tras la eliminación de Brasil en Rusia-2018. El jugador de fútbol más caro de la historia comentó que volvió al ruedo porque "la tristeza no dura siempre".

En la sede de su organización benéfica Instituto Neymar Jr. en Praia Grande, en el litoral de Sao Paulo, Neymar conversó con la 'AFP' acompañado de su hijo de seis años, que permaneció sentado sobre sus piernas durante una breve entrevista.

Después de disputar dos partidos finales de la tercera edición del campeonato amistoso Neymar Jr's Five patrocinado por Red Bull, el atacante de 26 años también dijo tener muchas expectativas con la próxima temporada en el PSG, guiado por el nuevo técnico Thomas Tuchel, y en compañía del portero italiano Gianluigi Buffon, última adquisición del cuadro parisino.

"Hemos recibido a una leyenda del fútbol con toda su experiencia, y estoy seguro de que nos va ayudar mucho en esta temporada", dijo en referencia a Buffon. Después de confirmar el jueves que se quedaría en el PSG, Neymar atribuyó las versiones de que cambiaría de club a "especulaciones de la prensa".

Al ser interrogado sobre las críticas que recibió por sus numerosas caídas en el Mundial, Neymar dijo que no fue a Rusia "para sufrir faltas". "Fui para ganar, y mis adversarios obviamente no me iban a dejar tranquilo", declaró