Neymar sobre su regreso: 'el 17 de mayo pasaré la última prueba'

Neymar afirmó que le falta poco para regresar a las canchas y que sueña con el Mundial de Rusia. El crack brasileño se recuperaría antes de tiempo y se ve tranquilo por la evolución que ha tenido tras su operación.

"No tengo una previsión exacta para mi regreso. Si no me equivoco, el 17 de mayo pasaré la última prueba, luego estaré liberado para jugar. Dependeré de la evolución, pero esa es la fecha aproximada", aclaró el brasileño sobre la recuperación de su lesión en el tobillo.