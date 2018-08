'Juventus es un club diferente, es una familia': Cristiano Ronaldo

Antes de debutar con Juventus, Cristiano Ronaldo le expresó a la televisión oficial de los 'bianconeros' que se encuentra bastante contento de formar parte del equipo, puesto que es un "club diferente y su afición es amable, como una familia".

"Me siento genial, todo ha ido muy bien desde mi llegada, con el recibimiento de los fans y de toda la gente del club. Me siento feliz y contento de estar aquí", manifestó Ronaldo.



El 'crack' luso aseguró que Juventus le gustaba desde pequeño y que esperaba jugar un día en el equipo. Además que la ovación recibida por sus hinchas en la pasada edición de la Champions League, en la que les anotó un brillante gol de chilena, influyó para tomar la decisión de arribar a Turín: "los pequeños detalles como ese son importantes en las grandes decisiones. Que todo el estadio me aplauda fue increíble. Me sorprendió y me hizo tener más cariño a la Juventus desde entonces", aseguró.



Finalmente, Cristiano Ronaldo sostuvo que: "Este club es diferente, todas las personas son muy amables, también los aficionados, son como una familia, eso lo he sentido desde el principio, lo agradezco y quiero hacerles felices"