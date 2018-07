River Plate goleó 4-1 a Millonarios en partido amistoso de preparación

Este viernes en el estadio FAU de Boca Ratón (Florida), River Plate de Argentina fulminó 4-1 a Millonarios, en un partido amistoso de preparación en miras a los torneos nacionales e internacionales que disputará el equipo azul en el segundo semestre del 2018. Por su lado, los argentinos lo tomaron como entrenamiento para encarar la Super Liga y la Copa Libertadores.

Con Ayron Del Valle y Carlos López a la cabeza, salió Millonarios a disputar el encuentro frente a River Plate, que formó en su alineación titular al artillero Lucas Pratto.



El primer minuto del encuentro el equipo de Miguel Ángel Russo tuvo la primera opción, con un remate de Del Valle que pegó en la parte externa del arco rival.



El transcurrir de los primeros 10 minutos el partido se mantuvo con un ritmo lento. River Plate adelantó las líneas y Millonarios se sostuvo para pasar al ataque. Pero el balón no pasó del medio campo.



Hacia el minuto 19, Millonarios intentó entradas de velocidad pero no hubo conexión entre Salazar, López, y Del Valle, mientras que River se mantuvo pasivo en ataque.



El marcador se abrió tras 24 minutos de juego, en una acción en la que Nacho Fernández, en combinación con Pitty Martínez, hizo un pase derecho por la mitad del campo, que no pudo contener Jair Palacios, a lo que Milton Casco aprovechó para quedar mano a mano con Wuilker Faríñez y mandarla al palo derecho.



Tras el gol de River, Millonarios salió a atacar y a los pocos minutos llegó el empate en los pies de Ayron del Valle, quien gracias a un error de los centrales, en el minuto 34, recibió un pase largo desde la mitad de la cancha y venció a Enrique Bologna, mandándola al travesaño izquierdo.



El encuentro se tornó parejo pero Millonarios se volcó más al ataque e intentó sorprender a River, que esperó prudentemente el contragolpe. De esta forma, en el minuto 43, llegó el segundo de los argentinos con otra genialidad de Pitty Martínez, quien se movió sin marca por el centro del campo y le dejó la pelota libre a Lucas Pratto, quien definió ante la salida de Faríñez.



Con una posesión dividida, los equipos se fueron al descanso, al terminar la primera mitad del partido.



En el amanecer del segundo tiempo, River Plate tuvo dos opciones claras, primero un fuerte remate de Ignacio Scocco, que pegó en Andrés Cadavid, y luego, un disparo de Pratto, que pudo atajar Faríñez. River presionó a Millonarios hasta los primeros 15 minutos de la parte complementaria y siguió ampliando la diferencia en el minuto 65, con un soberbio gol de Ignacio Scocco, quien en un cobro de tiro libre, mandó el balón por encima de la barrera y la encajó en el palo derecho, hacia un ángulo imposible para el arquero venezolano.



El tercer gol del equipo argentino fue un baldado de agua fría para los jugadores dirigidos por Russo, quienes no se pudieron reponer y recibieron una cuarta anotación en el minuto 84, tras un remate de Cristian Ferreira que pudo despejar Faríñez, pero le quedó servida a Rafael Santos Borré, quien aprovechó el rebote y no perdonó al conjunto embajador.



Con goleada terminó el partido en La Florida, Millonarios se vio bastante débil en la segunda mitad, en la que cedió demasiados espacios a River, que aprovechó las oportunidades y fue letal en el área de Wuilker Faríñez. El equipo argentino se mostró fuerte en jugadas de pelota quieta y en los toques rápidos.



Tanto Millonarios como River Plate, continuarán la preparación para sus torneos correspondientes, en los que están las ligas locales, Copa Sudamericana y Copa Libertadores.