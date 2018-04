Los partidos recomendados de FUTBOLRED para este fin de semana

Este fin de semana las ligas europeas tendrán compromisos imperdibles, pues Holanda y Francia podrían coronar a sus campeones, y un colombiano estaría en una eventual vuelta olímpica. Además, en Colombia se jugará el clásico vallecaucano.

Aquí una selección de partidos recomendados para sábado y domingo.

Sábado 14 de abril

6:00 a.m.: Sevilla vs. Villarreal

El equipo en el que juega Luis Fernando Muriel es séptimo en la Liga de España y necesita meterse en puestos que dan tiquetes a copas. Y justo el submarino amarillo es sexto y tiene el último cupo a Europa League.



9:15 a.m.: Barcelona vs. Valencia

Después de ser eliminado en Champions, el cuadro catalán espera liquidar lo más pronto la Liga española; pero tendrá al frente al tercer mejor equipo, el Valencia, que sueña con terminar la fecha como escolta de los azulgranas, derrotándolos en el Camp Nou.



1:45 p.m.: Tottenham Hotspur vs. Manchester City

Los ‘spurs’ quieren seguir amargándole el rato a los dirigidos por Pep Guardiola y tampoco quieren que se corone esta fecha como campeón de la Liga Premier. Dávinson Sánchez podría ser inicialista frente al líder.



8:00 p.m.: América vs Cali

Más allá de que la mechita está 18º y Cali es segundo, el clásico no conoce de posiciones en la tabla y será a todo o nada. El Pascual Guerrero será testigo del único derbi del semestre.



Domingo 15 de abril

8:00 a.m.: Milan vs Nápoles

El rossonero tiene el puesto a Europa League y no puede ceder terreno, pues la tabla está apretada en la Serie A de Italia. Pero el equipo napolitano no renuncia al título, sabe que está a 4 puntos de Juventus y por eso va por el triunfo.



9:45 a.m.: PSV Eindhoven vs. Ajax

Si el equipo de Santiago Arias obtiene la victoria, se coronará campeón anticipado en Holanda. Sin embargo, Ajax viene cosechando buenos resultados y no quiere ser humillado y ver cómo da la vuelta olímpica su gran rival.



11:00 a.m.: Juventus vs. Sampdoria

El líder en Italia está dolido por la eliminación de la Liga de Campeones, por eso va por tres puntos que lo acerquen al título su liga. La ‘samp’ está a 4 puntos de un cupo a copas internacionales, así que será un duro escollo para la vecchia signora.



12:00 M.: Benfica vs. Porto

La lucha por la corona en Portugal está muy apretada entre estos dos equipos, que tienen 74 y 73 puntos respectivamente. El que gane dará un paso muy importante, pues solo restarán cuatro jornadas después de este clásico.



1:45 p.m.: Lazio vs. Roma

El ‘Derby della Capitale’ enfrenta al tercero y cuarto de la Liga italiana, con los mismos 60 puntos. Ojo, porque el empate podría favorecer al Inter, que los sigue, así que tendrá que haber un ganador para seguir en el podio.



2:00 p.m.: Paris Saint Germain vs. Mónaco

Si el PSG gana, automáticamente podrá gritar campeón. Así que Falcao y sus compañeros tratarán de prolongar la coronación de su rival, que los aventaja por 14 puntos.



Redacción Futbolred