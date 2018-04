Los partidos recomendados de FUTBOLRED para este fin de semana

Las ligas europeas empiezan a liquidarse, dejando campeones y acabando con las emociones en la parte alta de la tabla. A pesar de eso, el Viejo Continente ofrece todavía partidos decisivos, vitales en el cierre de las campañas de muchos clubes y que encaminarían el sueño de título de otros.

Aquí una selección de partidos recomendados para sábado y domingo.



Sábado 21 de abril



11:15 a.m.: Manchester United vs. Tottenham Hotspur

Se juega la primera de las semifinales de la Copa FA de Inglaterra. Los dirigidos por José Mourinho quieren salvar la temporada, ya que su gran rival, Manchester City, salió campeón de la Premier. Mientras que los ‘spurs’, con Dávinson Sánchez, van por el gran golpe.



2:30 p.m.: Barcelona vs. Sevilla

La esperada final de la Copa del Rey de España tendrá a dos colombianos entre los interesados, pues pertenecen a ambos planteles: Yerry Mina, en el azulgrana, y Luis Fernando Muriel, en el cuadro sevillista.



Domingo 22 de abril



9:00 a.m.: Chelsea vs. Southampton

El otro cupo a la final de la Copa FA se define entre estos dos clubes. Sin duda la presión es para los ‘blues’, por el dinero que se ha invertido en su plantel, pero los santos van por la sorpresa.



1:45 p.m.: Juventus vs. Nápoles

La lucha por el título en Italia tendría su último asalto. La ‘Juve’ es líder, con 85 puntos, y el Nápoles lo escolta, con y 81 unidades. Un triunfo de los de Turín los acercaría al campeonato, pero los napolitanos saben que se juegan su última carta para volver a meterse en la pelea por el ‘scudetto’.



1:45 p.m.: Atlético de Madrid vs. Real Betis

El colchonero mantiene el segundo lugar, pero tiene detrás al Real Madrid con 3 unidades menos, así que no puede dar ventajas para conservar la posición. Mientras que los béticos sueñan con la clasificación a la Europa League de la próxima temporada, pues son quintos y están sorprendiendo en España.



2:00 p.m.: Peñarol vs. Nacional

El gran clásico de Uruguay será definitivo para saber cuál es el equipo que será puntero de la liga charrúa. El bolso, que será visitante, es puntero con 31 puntos; pero el mirasol lo sigue con 29… ¡A solo dos unidades!