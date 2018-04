Estos son los partidos recomendados en la agenda semanal de FUTBOLRED

Esta semana todos querrán saber qué equipos clasificarán a las semifinales de la Champions League, sin duda el torneo de clubes más emocionante e importante del mundo. Sin embargo, hay mucha más tela de dónde cortar.

La Europa League, segundo torneo en importancia en el Viejo Continente, también definirá a los cuatro clasificados a la semifinal. Además, la Copa Suramericana tendrá a los colombianos Jaguares y Cali en acción.



La Copa Libertadores tendrá un partidazo entre Palmeiras y Boca Juniors. Mientras que en Colombia se jugará la fecha 14 de la Liga I.



Estos son los 34 partidos recomendados para que usted disfrute y esté pendiente de sus equipos favoritos en el resto del mundo.



Lunes, 9 de abril



1:30 p.m.: Leipzig vs. Bayer Leverkusen (Liga de Alemania).



2:00 p.m.: Villarreal vs. Athletic de Bilbao (Liga de España).



7:45 p.m.: Pereira vs. Tigres (Torneo de Ascenso de Colombia).



Martes, 10 de abril



1:45 p.m.: Manchester City vs. Liverpool (Liga de Campeones de Europa -cuartos de final, vuelta-).



1:45 p.m.: Roma vs. Barcelona (Liga de Campeones de Europa -cuartos de final, vuelta-).



4:00 p.m.: Equidad vs. Leones (Liga de Colombia).



5:15 p.m.: Jaguares de Córdoba vs. Boston River (Copa Suramericana).



5:15 p.m.: Liga Deportiva Universitaria de Quito vs. Guabirá (Copa Suramericana).



6:00 p.m.: Boyacá Chicó vs. Alianza Petrolera (Liga de Colombia).



7:30 p.m.: Deportivo Cali vs. Danubio (Copa Suramericana).



8:00 p.m.: Millonarios vs. Pasto (Liga de Colombia).



Miércoles, 11 de abril



1:45 p.m.: Bayern Múnich vs. Sevilla (Liga de Campeones de Europa -cuartos de final, vuelta-).



1:45 p.m.: Real Madrid vs. Juventus (Liga de Campeones de Europa -cuartos de final, vuelta-).



4:00 p.m.: Envigado vs. Bucaramanga (Liga de Colombia).



5:15 p.m.: San Lorenzo vs. Atlético Mineiro (Copa Suramericana).



6:00 p.m.: Once Caldas vs. Tolima (Liga de Colombia).



7:45 p.m.: Palmeiras vs. Boca Juniors (Copa Libertadores).



7:45 p.m.: Blooming vs. Bahía (Copa Suramericana).



7:45 p.m.: Fluminense vs. Nacional Potosí (Copa Suramericana).



8:00 p.m.: Junior vs. Santa Fe (Liga de Colombia).



Jueves, 12 de abril



2:05 p.m.: CSKA Moscú vs. Arsenal (Liga de Clubes de Europa -cuartos de final, vuelta-).



2:05 p.m.: Sporting Lisboa vs. Atlético de Madrid (Liga de Clubes de Europa -cuartos de final, vuelta-).



2:05 p.m.: Salzburgo vs. Lazio (Liga de Clubes de Europa -cuartos de final, vuelta-).



2:05 p.m.: Marsella vs. Leipzig (Liga de Clubes de Europa -cuartos de final, vuelta-).



5:15 p.m.: Atlético Paranaense vs. Newell’s Old Boys (Copa Suramericana).



5:15 p.m.: Audax Italiano vs. Botafogo (Copa Suramericana).



7:30 p.m.: Rosario Central vs. Sao Paulo (Copa Suramericana).



7:30 p.m.: Sol de América vs. Medellín (Copa Suramericana).



8:00 p.m.: Rionegro Águilas vs. Patriotas (Liga de Colombia).



Viernes, 13 de abril



1:30 p.m.: Wolfsburgo vs. Augsburgo (Liga de Alemania).



1:45 p.m.: Angers vs. Niza (Liga de Francia).



2:00 p.m.: Girona vs. Real Betis (Liga de España).



9:00 p.m.: Atlas vs. Querétaro (Liga de México).



9:00 p.m.: Tijuana vs. Guadalajara (Liga de México).



Redacción Futbolred