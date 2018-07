'No vine a Turín de vacaciones, vine a hacer historia': Cristiano

Este lunes, en la elegante sala Gianni y Umberto Agnelli del Allianz Stadium de Turín, fue oficialmente presentado Cristiano Ronaldo como nuevo jugador de Juventus F.C., el astro portugués manifestó que llegar al club italiano fue una decisión fácil para su carrera, puesto que es uno de los mejores equipos del mundo, igualmente afirmó que su nueva etapa en ´La Vecchia Signora´ es un desafió para su vida.

"Quiero hacer historia en la 'Juve', me gustan los desafíos, no los territorios cómodos y estoy seguro que las cosas van a salir bien", fue una de las respuestas que dio el delantero luso en la rueda de prensa, organizada este lunes en Turín para darle la bienvenida al club más laureado del 'Calcio' italiano.



Al preguntarle sobre su significativo pasado 'madridista', respondió: 'He hecho una historia brillante en el Real Madrid, pero esta es una nueva etapa para mi vida, estoy muy feliz y motivado para demostrarle a los italianos que soy un jugador top'.



Finalmente, el último ganador del Balón de Oro, declaró que, "Los jugadores de mi edad a menudo se van a otros países, a mi me hace feliz jugar en un club tan grande como este, la Serie A es un torneo difícil, pero mi carrera no tuvo nada de fácil y me gusta salir de mi zona de confort", enfatizó que, "No vine a Turín de vacaciones, vine a hacer historia".



El traspaso de Cristiano a Juventus fue por 112 millones de euros, convirtiéndose en la mayor venta realizada por el Real Madrid en toda su historia y su contrato con el club italiano está estipulado hasta junio del 2022.