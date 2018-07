'Falcao es un jugador que ya no marca': presidente del Nápoles

El presidente del Nápoles, el italiano Aurelio De Laurentiis, negó este viernes el presunto interés de su club por jugadores como el colombiano Radamel Falcao, el francés Karim Benzema o el argentino Ángel Di María.



Al referirse al atacante del Mónaco, Radamel Falcao, el directivo consideró que el internacional colombiano "es un jugador que ya no marca" muchos goles.



De Laurentiis, que está siguiendo al Nápoles del técnico Carlo Ancelotti en la concentración de Dimaro (noreste de Italia), aseguró que su equipo busca reforzarse con jugadores jóvenes, en una entrevista con la emisora napolitana "Radio Kiss Kiss".



"¿Cuántas veces hemos dicho que entre Ancelotti y yo hay un acuerdo, que yo quiero a gente joven? ¿Tengo que fichar a dos viejos? Con máximo respeto para Di María y Benzema", afirmó De Laurentiis, conocido en Italia por su manera muy directa de expresarse.



Di María, extremo del París Saint Germain, tiene 30 años mientras que Benzema, delantero del Real Madrid, cumplirá 31 en diciembre. Sin embargo, De Laurentiis no cerró definitivamente la posibilidad de que el uruguayo Edinson Cavani pueda recalar en el club napolitano, de cuyo equipo formó parte de 2010 a 2013, antes de fichar por el París Saint Germain.



"Siempre he dicho que Cavani es un jugador que gana 20 millones de euros brutos cada diez meses. No creo que él, en la fase final de su carrera y pese a que sea extraordinario y formidable, pueda decidir reducir su sueldo a la mitad", dijo.



Y agregó que si Cavani le llamara para decirle que está listo para recortar su sueldo, esa posibilidad podría barajarse. "Si fueran 8,5 millones de euros brutos por año, se podría razonar, pero el dinero no hace descuentos a nadie", sentenció.



En esta sesión de mercado, el Nápoles se reforzó con el joven centrocampista español Fabián Ruiz, fichado por 30 millones procedente del Real Betis, el media-punta Simone Verdi y los arqueros Alex Meret y Orestis Karnezis.