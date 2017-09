PSG compra y Mónaco vende, la Liga francesa se impone en traspasos

El campeonato francés acaparó el mercado de fichajes en Europa gracias a la voracidad compradora del París Saint-Germain (PSG), el que más gastó en el continente, 418 millones de euros, y la capacidad vendedora del actual campeón, Mónaco, el que más ingresó, 348 millones.

La Liga gala, acostumbrada a estar en un segundo plano, eclipsó al resto de los grandes campeonatos europeos sobre todo con dos fichajes que pasaron a los anales, ambos firmados por el PSG.

Los 222 millones de euros que los parisinos pagaron al Barcelona por Neymar reventaron el mercado. Nunca antes se había visto un desembolso tan elevado. El delantero brasileño derrocaba así al francés Paul Pogba, por el que el Manchester United pagó 105 millones el pasado curso.

No contentos con la millonada depositada por el capitán del combinado 'canarinho', los dueños cataríes del PSG desafiaron la lógica -y las reglas del Juego Limpio financiero de la Uefa - e invirtieron 180 millones (145 fijos más 35 en variables) en el prodigio francés Kylian Mbappé, procedente del Mónaco.

Mbappé llega como cedido esta temporada 2017-2018 con una opción de compra. De esta manera, el club dirigido por el qatarí Nasser Al-Khelaïfi espera librarse de una sanción de la Uefa por haber gastado mucho más de lo que ingresa.

El panorama para la entidad es incierto, ya que, según ‘L'Équipe’, si la opción de compra de Mbappé es obligatoria, los 180 millones deberían computarse en las cuentas de este curso.

En caso de sanción de la Uefa, el PSG estaría en apuros por ser reincidente (ya fue apercibido en 2014). Pérdida de puntos o exclusión de las competiciones internacionales podrían estar encima de la mesa.

A Neymar y Mbappé, el club de la capital francesa sumó otras dos contrataciones: el brasileño Dani Alves, que vino a coste cero del Juventus de Turín, y el lateral zurdo procedente de la Real Sociedad Yuri Berchiche, en quien invirtieron 16 millones.

En el capítulo de salidas, el PSG del entrenador español Unai Emery ha procurado hacer caja para compensar gastos: vendió a Blaise Matuidi al Juventus por 20 millones y al lateral Serge Aurier al Tottenham por 25.

Otros que estaban en la parrilla de salida, como los argentinos Ángel di María y Javier Pastore, el alemán Julian Draxler y el brasileño Lucas Moura, siguen en el Parque de los Príncipes.

MÓNACO

El Mónaco, vigente campeón de Francia, ha continuado con su política de vender jugadores formados a un alto precio y de adquirir jóvenes por cuantías asequibles. Desde que la Uefa les alertase hace tres años por infringir las reglas del Juego Limpio Financiero, el club propiedad del magnate ruso Dmitri Rybolovlev se ha desprendido cada año de sus principales figuras (James Rodríguez en 2014), (Ferreira Carrasco y Martial en 2015) y este 2017 no ha sido excepción.

De los 348 millones ingresados, prácticamente la mitad corresponden a la venta de Mbappé al PSG. No obstante, también ha hecho caja con el lateral zurdo Benjamin Mendy, que se convirtió en el defensa más caro de la historia por marchar al Manchester City por 57,5 millones; con el creativo portugués Bernardo Silva, también al City por 50 millones, y con el medio centro Tiémoué Bakayoko, quien fue al Chelsea a cambio de 40 millones.

Entre las compras más destacadas, el conjunto que dirige el portugués Leonardo Jardim adquirió al montenegrino Stevan Jovetic (ex Sevilla), por 11 millones; a Keita Baldé (canterano del Barcelona procedente del Lazio), por 25; y a Youri Tielemans (ex Anderlecht), también por 25 millones.

Además del PSG y Mónaco, que disputarán la Liga de Campeones, el Lyon y Marsella, clasificados para la Liga Europa, han realizado notables operaciones.

El Lyon, siete veces campeón de Liga, enroló en sus filas al hispano-dominicano Mariano Díaz (procedente del Real Madrid) y al hispano-senegalés Pape Cheikh (ex Celta de Vigo), por 8 y 10 millones, respectivamente. Perdió eso sí a dos de sus pilares: el medio Colentin Tolisso, al Bayern de Múnich por 41,5 millones, y el delantero Alexandre Lacazette, al Arsenal por 53.

El Marsella, cuyo director deportivo es el español Andoni Zubizarreta, reforzó la defensa con el franco-marroquí Adil Rami (ex Sevilla) y con el tunecino Aymen Abdennour (ex Valencia). En el centro del campo alistó al internacional brasileño Luiz Gustavo (ex Wolfsburgo) y en el ataque al griego Kostas Mitroglou, procedente del Benfica.

