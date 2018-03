Los partidos recomendados para este cierre de  Semana Santa

Luego de unos días con partidos de selecciones, las ligas locales vuelven con emocionantes e históricos duelos en los diferentes estadios del mundo.



Inglaterra, España, Alemania, Argentina y Colombia están entre lo más selecto de este fin de semana santa.

Sábado 31 de marzo



11:30 a.m.: Bayern Múnich vs. Borussia Dortmund

Este podría ser el partido del título para el equipo de James Rodríguez. Schalke juega a las 8:30 y una derrota será motivante para el Bayern, que necesitaría un triunfo para repetir el título. De no darse estos resultados, Jupp Heynckes deberá esperar otro fin de semana para obtener un nuevo trofeo en Alemania.



1:45 p.m.: Juventus vs. Milan

El presente de ambos es muy distante, pues la vecchia signora es primera y los rossoneros son sextos. Sin embargo, la tradición de este encuentro genera un aliciente especial para sus futbolistas. Cuadrado no estará por su recuperación, mientras que Zapata no es habitual titular en el equipo de Gattuso.



1:45 p.m.: Sevilla vs. Barcelona

Seguramente no será un duelo de colombianos, pero están entre las posibilidades de sus técnicos. Los culés son primeros de la Liga, pero los sevillanos quieren pelear para mantenerse en esa sexta posición, que los mantiene en puestos de copas europeas.



2:05 p.m. PSG vs. Mónaco

La final de la Copa de la Liga de Francia tendrá a los dos mejores equipos de ese país. Ya con la pelea por la Ligue 1 casi perdida, el equipo de Falcao buscará alzar un título de Copa frente a un rival que no cuenta con Neymar, su figura.



7:45 p.m.: Cali vs. Santa Fe

Dos históricos del fútbol colombiano se encuentran en la fecha 12 de la Liga. El conjunto azucarero está invicto de local y quiere mantenerse así frente a los cardenales, que ha tenido un irregular rendimiento, pero sueñan con meterse en los ocho mejores de la Liga.



Domingo 1 de abril



10:00 a.m.: Chelsea vs Tottenham

Chelsea, quinto de la Premier League, busca acortar su distancia con los spurs, que son cuartos con cinco puntos de ventaja. Pero esta también es una opción para que el equipo de Davinson Sánchez amplíe su ventaja.



3:45 p.m. Boca Juniors vs. Talleres de Córdoba

El primero de la Liga de Argentina se enfrenta con su perseguidor, que está a seis puntos. Los xeneizes están mermados en ataque, pues Edwin Cardona y Carlos Tevez están lesionados y no cuentan para que Guillermo Barros Schelotto mantenga a Boca Juniors en lo más alto del fútbol local.