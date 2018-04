'No hay problemas en la relación humana': Schelotto sobre S. Pérez

Guillermo Barros Schelotto habló este viernes en conferencia de prensa de diferentes jugadores y entre ellos estuvo Sebastián Pérez, quien ha tenido pocos minutos desde que se recuperó de su lesión de ligamento cruzado.

“Es un jugador del plantel que tiene la posibilidad de jugar o no, no hay problemas en la relación humana. Es una persona excelente y que juegue depende de su presente futbolístico, según yo lo decida”, dijo el entrenador.



Aunque ha sido convocado un par de veces, el volante colombiano no tiene continuidad en Boca Juniors y se ha rumorado que también se niega a jugar en la reserva del club.



Sebastián Pérez fue uno de los jugadores más importantes en la Copa Libertadores que ganó Nacional en el 2016, pero aún no está definido que su futuro se mantenga en el conjunto xeneize, pues la falta de minutos le harían buscar un nuevo aire.