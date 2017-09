Técnico de Guarín en el Shanghái Shenhua lo acusa de tener sobrepeso

Foto: Archivo particular

El colombiano completa dos meses sin jugar y no lo hará hasta mejorar su estado físico.

Fredy Guarín actualmente milita en el Shanghái Shenhua junto a Giovanni Moreno, quien es el capitán del equipo, pero su presente en el fútbol asiático es completamente diferente. Mientras que el exInter de Milán no juega hace dos meses, el exNacional es capitán del equipo y fue convocado hace poco para la Selección Colombia.

Ahora, Guarín, a pesar que en sus redes sociales da muestra de su esfuerzo por mantener el físico constantemente, fue acusado de estar en sobrepeso por su entrenador Wu Jingui.

“Guarín y (Carlos) Tevez, tienen sobrepeso. Necesito ser responsable del equipo y de los jugadores. Cuando estás en el terreno de juego, si no puedes jugar al cien por cien, no tiene ningún sentido que juegues", dijo el entrenador.

Preparándome para una carrera con mi paisano @nairoquincoficial y el parcero @rigobertouran si se le miden parceros?????? Una publicación compartida de Fredy Guarin (@fguarin13) el 9 de Sep de 2017 a la(s) 2:43 PDT

A pesar de haber tenido un inicio de año prometedor, pues marcó gol en cuatro fechas consecutivas, el volante colombiano ha perdido protagonismo en el conjunto azul y su fútbol cada vez está de ‘capa caída’.

Si Fredy no mejora su físico no tendrá participación en la Liga China y así se lo ha hecho saber, pues tanto él como el argentino no encajan en los planes del entrenador.

Redacción Futbolred