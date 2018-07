Con 31 años, Usain Bolt está cerca de iniciar su carrera en el fútbol 

El atleta jamaiquino Usain Bolt, leyenda en su categoría deportiva tras conquistar todos los títulos posibles y establecer récords mundiales, está a un paso de cumplir su sueño y convertirse en futbolista profesional. El lunes pasado se conoció que a partir del próximo mes, el ocho veces campeón olímpico, será evaluado por el club Central Coast Mariners del país oceánico, durante seis semanas.

El hombre más rápido del mundo se entrenó en junio con el club noruego Stromsgodset e ingresó a un partido amistoso contra la selección Sub 19 de Noruega, faltando 20 minutos para el final. El pasado marzo, también probó suerte con el alemán Borussia Dortmund, aunque sus intenciones de jugar en una liga profesional no se pudieron materializar.



Ahora Bolt parece tener una nueva oportunidad, el Central Coast Mariners de la A-League australiana, mostró un interés real por adquirir al jamaiquino en su nomina, en palabras del director ejecutivo de los "marineros", Shaun Mielekamp, "el periodo de prueba es necesario para determinar las capacidades de Bolt, esta es una oportunidad de fútbol muy real, esto no es un truco, queremos saber si Usain puede jugar".



Así mismo, el agente de fútbol encargado para la posible compra de Bolt, Tony Rallis, afirmó que "Usain debe estar a la altura de las prácticas profesionales y para hacer realidad el sueño de un contrato a futuro, la Federación de Fútbol deberá financiar el 30 por ciento, dado que el dueño de los Marineros garantizaría el 70% de su salario". "Este muchacho es un atleta ambicioso. La Liga A tenía la necesidad de contar con un héroe y nosotros tenemos un súperman", aseguró Rallis.



Central Coast Mariners es un club australiano con sede en Gosford, a unos 75 kilómetros de Sídney, fue fundado en 2004 y compite en la A-League, bajo licencia de la Federación de Fútbol de Australia (FFA).