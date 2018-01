Arsenal, muy regular, a frenar al Chelsea que viene de golear 5-0

Arsenal, con David Ospina en el banco, y Chelsea cerrarán la jornada 22 de la Premier League en Inglaterra, el partido será a las 2:45 p.m. Ambos equipos tendrán la tarea de sumar para estar en zona de clasificación a torneos internacionales.

Por un lado, Chelsea se encuentra en mejor momento que el Arsenal y, además, le lleva siete puntos de diferencia en la tabla de posiciones. Los blues vienen de golear 5-0 al Stoke City y enfilaron una racha de 6 partidos sin perder.

Los gunners, por el contrario, no han tenido un buen semestre. Tras rumores de problemas con Alexis Sánchez, su posible salida y los no tan buenos resultados que han conseguido, los dirigidos por Arséne Wenger deberán ganarle a su rival de Londres para poder subir a la quinta, son sextos, posición y esperar que el Tottenham no gane su partido restante.

El equipo del colombiano viene de 8 partidos sin perder, sin embargo, 4 de esos fueron empates. El derbi de Londres cerrará la jornada 22 del fútbol inglés, que empieza a tomar rumbo hacia el título del Manchester City, por lo que los demás equipos deberán luchar un puesto en la parte alta para clasificar a competiciones europeas.

