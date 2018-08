¡La grandeza de Liverpool! Ovación para Karius en su regreso a Anfield

Liverpool volvió a Anfield para un partido amistoso antes del inicio de la Premier League y venció 3-1 a Torino con goles de Firmino, Wijnaldum y Sturridge.



Sin embargo, el resultado será anecdótico frente al hecho en el que los hinchas demostraron porque 'You never walk alone' es el himno de su hinchada. Al minuto 72, Jürguen Klopp mandó al terreno de juego a Karius y sacó del campo a Allison, quien seguramente será el titular en la temporada.

Pero más allá de las recriminaciones por los errores en la final de la Champions, lo que vivió el arquero alemán en su regreso al campo fue una muestra de respeto y apoyo para quien seguirá siendo arquero del Liverpool, aunque sea el suplente.

¡ASÍ FUE EL REENCUENTRO👏🏽! Los aficionados del Liverpool ovacionaron a Loris Karius en su regreso a Anfield, tras aquella oscura noche ante el Real Madrid por la final de Champions. ¡Enorme hinchada❤️! pic.twitter.com/0wRKRcWyLQ — Actual Fútbol (@ActualFutbol) 7 de agosto de 2018 ESTO ES APOYAR A TUS JUGADORES...



Loris Karius volvió a atajar en Anfield tras sus errores en la final de la Champions League contra el Real Madrid, y lejos de silbarle, los hinchas del Liverpool lo homenajearon.



⚽️🔴🔴🔝👏🏟🙌💯🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿. pic.twitter.com/RPtSFTHAVM — Sportags (@Sportags) 7 de agosto de 2018 Karius volvió a Anfield después de aquella final de la Champions contra Real Madrid y los hinchas del Liverpool le dieron una ovación inolvidable 👌 pic.twitter.com/Fnp20qC4l4 — Diario Olé (@DiarioOle) 7 de agosto de 2018

Los aplausos no faltaron para Karius, quien vivió difíciles días luego de la Champions y quien quedará marcado para la posteridad por esos errores cruciales.