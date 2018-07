Conte va por otra batalla: demandará a Chelsea por dañar su prestigio

Antonio Conte es un batallador. Dentro y fuera del campo, ha sabido levantarse de los golpes y ha construido una carrera basada en los éxitos deportivos. Ahora, prepara una nueva pelea por defender un prestigio que considera afectado por su compleja salida del Chelsea.

El entrenador italiano tomará acciones legales contra el Chelsea, su antiguo club, por "dañar su carrera" al retrasar su despido, según informó este viernes el diario británico The Times.



El italiano reclama al Chelsea una compensación monetaria más los 9 millones de libras (10 millones de euros) que le corresponden por su último año de contrato.



El club londinense no confirmó su despido hasta 55 días después de que ganaran la FA Cup (Copa de Inglaterra), un retraso que, según sus abogados, le ha privado de la oportunidad de encontrar otro trabajo este verano.



El equipo legal del técnico transalpino alegará que el Chelsea le ha costado a Conte un año de su carrera, ya que todos los grandes banquillos de Europa están ocupados.



Los rumores sobre el despido de Conte surgieron hace varios meses, debido a la ruptura con la cúpula directiva y con algunos de los pesos pesados del vestuario. Pese a que su marcha era un secreto a voces, Conte tuvo que volver a Londres y comenzar la pretemporada con los jugadores, para, cuatro días después, ser despedido como inquilino del banquillo de Stamford Bridge.



¿Qué es lo que defiende Conte?



La carrera que considera afectada Antonio Conte por las dilaciones del Chelsea no es ni mucho menos despreciable.

​

​Conte es uno de los pocos entrenadores que logra coronarse campeón en su primer intento en la Premier League, lo cual aseguró en la temporada 2016-2017. Antes que él, José Mourinho (2004-2005) y el también italiano Carlo Ancelotti (2009-2010), ambos con el Chelsea, y el chileno Manuel Pellegrini (2013-2014, con el Manchester City) eran los únicos que lo habían logrado.



Y eso no es todo. Con Juventus, donde también jugó entre 1991 y 2004, también escribió una historia de triunfos. Cuando asumió la dirección técnica, en 2011, la ‘Vecchia Signora’ venía de nueve años sin títulos y de tratar de dejar atrás el escándalo de amaño de partidos, que terminó con el despojo del título de la temporada 2004-2005, la decisión de que la del 2005-2006 no tuviera campeón y que el club descendiera a la Serie B. Y en su primera temporada fue campeón y luego logró otras dos coronas más. Notable.



Además, en la Selección de Italia también dejó huella. Tomó el equipo que venía de ser eliminado del Mundial de Brasil 2014 en primera ronda, algo que no le ocurría desde el Mundial de Alemania 1974, y lo llevó hasta cuartos de final en la Eurocopa, donde cayó por penaltis contra Alemania.



Eso es lo que considera afectado el DT. Probablemente, las vacaciones forzosas tras su salida del Chelsea no lo amargan tanto como la manera como lo trató el club, en el que sus días estaban contados hace tiempo. Empieza una batalla que ya no dará en las canchas sino en los tribunales.