'Coutinho es un jugador magnífico que quiere luchar por el club':Klopp

El alemán Jürgen Klopp, entrenador del Liverpool, aseguró este viernes que está encantando de poder tener en la plantilla al brasileño Philippe Coutinho, objetivo fallido del Barcelona en el pasado mercado de fichajes, "un jugador magnífico que quiere recuperar la forma y luchar por este club".

Coutinho, uno de los nombres del verano tras su frustrado traspaso al equipo azulgrana, se perdió los cinco primeros partidos oficiales del Liverpool -tres de Premier League y los dos de la previa de la Liga de Campeones- por una lesión en la espalda, y tampoco estará este fin de semana en el duelo frente al Manchester City.

El brasileño, eso sí, ya se ha reincorporado a los entrenamientos del equipo después del parón de selecciones -disputó los dos partidos, saliendo desde el banquillo, y marcó un gol, en el triunfo 2-0 sobre Ecuador-.

"He decidido dejarlo fuera de la convocatoria para el partido contra el City para que pueda entrenarse un poco más. Y él está de acuerdo", explicó este viernes Klopp. "Tenía que tomar una decisión: ahora nos vienen siete partidos en las próximas tres semanas", añadió.

"Podemos tener estos cuatro o cinco días extra para que se entrene de verdad. Sabemos lo que jugó y entrenó con Brasil, sus niveles de intensidad y todo, su federación nos pasó los datos. Sin embargo, jugó sólo dos partidos y 15 o 20 minutos en cada uno", subrayó el técnico alemán.

"Podía haber jugado eso contra el City, o quizá algo más, pero creo que tiene sentido que hayamos tomado esta decisión", indicó.

Liverpool rechazó hasta cuatro cuantiosas ofertas del Barcelona, la última de hasta 138 millones de libras, por Coutinho, quien manifestó su intención de abandonar el club al presentar la solicitud de traspaso ('transfer request'). El club de Anfield reiteró que el futbolista, que firmó una sustanciosa renovación por cinco temporadas el pasado mes de enero, era pieza integral del proyecto y no estaba en venta.

Ahora, Klopp se ha congratulado por poder disponer de Coutinho y dijo que lo mejor es "olvidar las últimas semanas", ya que fue "un periodo que no fue fácil".

"Seguro que algunos de ustedes se pelearon durante algunas semanas con sus amigos o con su mujer, pero si ignoran y olvidan esas semanas es mejor", dijo el 'teutón'. "No fue un periodo fácil, desde luego, pero así es el mercado de fichajes. No es la primera vez que sucede y no será la última", señaló.

"Creo que lo llevó muy bien; no es ningún secreto. Todo lo que vimos en los periódicos y por ahí fue correcto al 100 %, pero es algo normal. Él se incorporó ayer (jueves a los entrenamientos) y aceptó la situación. Y ahora nosotros debemos aprovecharla: tenemos a un futbolista magnífico en la plantilla que quiere ponerse en forma y jugar y luchar por este club", concluyó Klopp.

