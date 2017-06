Frank de Boer llega a la Premier: nuevo entrenador del Crystal Palace

El Crystal Palace ha nombrado este lunes al holandés Frank de Boer, antiguo jugador de Barcelona, Ajax, Rangers y Galatasaray, nuevo entrenador para las próximas tres temporadas. De Boer, de 47 años, reemplaza en el banquillo del estadio de Selhurst Park al inglés Sam Allardyce, quien dejó el club a final de la campaña pasada después de guiarlo hasta la salvación en la Premier League.

El antiguo internacional holandés (112 partidos) lleva sin trabajar desde noviembre, cuando fue destituido después de sólo 85 días en el Inter de Milán. Previamente había entrenado durante cinco temporadas y media al Ajax, con el que ganó cuatro títulos de la Eredivisie.

"Estoy muy emocionado, ya que hace mucho tiempo que no dirijo a un equipo. También por poder sentarme en el banquillo de un club en la mejor liga del mundo. El Crystal Palace es un gran equipo y estoy deseando empezar a trabajar", afirmó De Boer durante su presentación este lunes.

"Hice los deberes y sé que tenemos una plantilla muy sólida. Les costó el año pasado, sobre todo al principio, pero con Sam Allardyce consiguieron salir de los puestos de descenso. Tenemos una plantilla amplia con futbolistas de mucho nivel, como (Christian) Benteke y (Wilfried) Zaha", apuntó el neerlandés.

"Estoy encantado de llegar a un club histórico, un club conocido en todo el mundo por su afición. Estoy ante una gran oportunidad y quiero empezar ya a trabajar", señaló De Boer, el primer técnico extranjero en la historia de la entidad (el italiano Attilio Lombardo fue entrenador interino en 1998).

Después de haber sonado en el pasado para ocupar los banquillos de Swansea, Liverpool, Southampton, Rangers y Newcastle, entre otros, el preparador holandés llega al sur de Londres con un contrato hasta junio de 2020.

"Hemos llevado a cabo un laborioso proceso de búsqueda y de entrevistas para asegurarnos que nombramos a un entrenador del calibre y la experiencia de Frank", aseguró Steve Parish, presidente de los 'eagles', a través de un comunicado.

"Estoy encantado de darle la bienvenida al Crystal Palace y sé que está deseando empezar a trabajar para afrontar de la mejor manera posible nuestra quinta temporada consecutiva en la Premier League", explicó el directivo.

