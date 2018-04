Guardiola: ¿Pobre niño rico? Viene semana clave para los millonarios de Manchester City

No ha sido una semana fácil para Pep Guardiola y su Manchester City. Tenía dos partidos para consolidarse y el balance fue demoledor: dos derrotas, seis goles en contra y sólo dos a favor, un 3-0 que debe remontar contra Liverpool para seguir vivo en Champions y una caída contra el rival de patio, el Manchester United de Mourinho: ganaba 2-0 y acabó perdiendo 1-3.



Primero, el lío más gordo. Viendo el vaso medio lleno, El City necesita remontar el 3-0 sufrido en el partido de ida, en Anfield, contra Liverpool. Estamos hablando de un equipo que lleva 133 goles en todas las competiciones (90 en la Premier, 6 en FA Cup, 18 en Copa de Liga y 19 Champions) y que sólo en la liga local tiene una diferencia de +66, con ventaja de 23 sobre el segundo, el United de Mourinho. ¿Si no puede el City, quién?



Ojo que está recuperado Sergio Agüero, nada menos que el máximo artillero de la historia del City (178 goles en 264 partidos) y que nombres como Gabriel Jesus, Sterling, Silva (Bernardo y David) y Sané, todos habilitados para la aventura de la Champions, meten miedo en Inglaterra, en Europa… donde los pongan.



Eso hace tan sorprendente la ventaja del Liverpool de tres goles, tal como lo reconoce el propio Guardiola: “Somos el equipo que menos goles y ocasiones ha concedido a lo largo de la temporada. A este nivel, es importante ser sólido. En Anfield nos marcaron en las dos primeras ocasiones en 27 minutos. Allí el problema fue que no creamos ocasiones para castigarles, pero no hicieron mucho en la segunda parte", comentó. Diagnóstico sin discusión.



¿Qué hacer para seguir vivo en Champions? “Es la primera ocasión en la que perdemos dos partidos seguidos. Ahora tenemos que recuperarnos y seguir”, dijo Guardiola, desconcertado no sólo por la abultada derrota sino por el hecho, no menor, de que su equipo no hiciera un solo remate al arco del Liverpool en todo el juego de ida..



Lo de la Premier es un poco más sencillo: “Estamos tristes por nuestros fans. Pero tenemos 84 puntos, una diferencia de 30 goles a favor. Después del partido del martes nos centraremos en ganar la liga”. Y sí. Se fue la opción, linda por de más, de celebrar el título contra el United, pero hay muchas plazas donde coronarse campeón de Inglaterra… Es apenas cuestión de tiempo.



Más de 500 millones ¿Para qué?



El problema que quedó en evidencia en la Champions, la competencia fetiche de los millonarios dueños del City, es que le dieron chequera libre a Guardiola para coronarse al precio que fuera y tienen su inversión en altísimo riesgo.



La última lista de compras fue así: 65 millones de euros por Laporte, 57,5 por Mendy (que no juega por lesión), 55,6 por Stone, 51 por Walker, 50 por Sané, 50 por Bernardo Silva, 40 por Ederson, 32 por Gabriel Jesus, 30 por Danilo, 27 por Gundogan, 12 por Douglas Luis, 4 por Harrison, 4 por Kayode y 2,5 por Ilic. Juntando los 19 jugadores que llegaron al club de la mano el DT español, la cuenta alcanza 529 millones de euros.



La semana que viene es clave… pero no definitiva. Si Manchester City no fuera capaz de darle vuelta al marcador contra el Liverpool este martes, el voto de confianza estaría asegurado ya con la campaña de la Premier League. Este fin de semana se conoció que, en reunión en Dubai, se acordó prolongar el contrato de Guardiola hasta 2020 por la friolera de 23 millones de euros por temporada, lo que haría del catalán el DT mejor pagado del mundo.



¿Perder es ganar un poco? Habrá que preguntarle a Guardiola. Después de todo, como dijo el gran Pambelé, ‘Es mejor ser rico, que pobre’.