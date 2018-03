Harry Kane acorta los plazos de recuperación y podría jugar el domingo contra Chelsea

El delantero inglés Harry Kane ha acortado los plazos de recuperación de su lesión en el tobillo y podría estar disponible este mismo fin de semana para el partido de liga contra el Chelsea, reveló Mauricio Pochettino, técnico del Tottenham Hotspur.

"Tenemos que estudiar y ver cómo está. Todavía faltan unos días para el encuentro y es difícil decir si podrá jugar o no. No puedo decir que 'no' categóricamente, ni tampoco puedo decir que 'sí'. Lo que está claro es que está mejorando cada día", manifestó Pochettino. "Si no está este fin de semana estará el que viene. Pero lo más importante es ser positivo y estar tranquilo con su recuperación", añadió.



El Tottenham anunció el pasado 14 de marzo que Kane estaría un mes de baja por una lesión en los ligamentos laterales del tobillo derecho sufrida en un partido contra el Bournemouth.



La prensa inglesa no tardó en especular sobre la lesión del atacante y dijo que no llegaría a tiempo para el Mundial de Rusia 2018, que da comienzo el 14 de junio. "Las evaluaciones preliminares han confirmado que Harry Kane tiene dañados los ligamentos laterales del tobillo derecho. El delantero inglés sufrió la lesión tras una entrada durante la victoria 4-1 sobre el Bournemouth el pasado domingo y se espera que se reincorpore a los entrenamientos del primer equipo el mes que viene", informó entonces el club a través de su cuenta de Twitter.



Kane, de 24 años, máximo goleador de los 'Spurs' las tres últimas temporadas, fue reemplazado al descanso en el duelo ante los 'Cherries' después de haber chocado en un lance del juego con el guardameta Asmir Begovic.



Sin embargo, Pochettino reveló que el ariete podría llegar a tiempo al choque del domingo en Stamford Bridge (11:00 a.m.), estadio en el que los 'Spurs' no han ganado en los últimos 28 años. "No es algo que nos preocupe. Estamos centrados únicamente en nuestro rendimiento y en la posibilidad de ser mejores ellos y tener la capacidad de ganar el duelo. La historia es la historia; está ahí y no ayuda, ni al Chelsea ni a nosotros", dijo.



El equipo de Pochettino llega al choque en el Bridge como cuarto clasificado en la Premier League, con 61 puntos, cinco más que los 'Blues', que son quintos y necesitan un triunfo para no perder el tren de la Liga de Campeones. "Es un partido muy importante porque es un derbi de Londres. Cuando juegas este tipo de encuentros la presión la tienen los dos equipos. Todavía faltan muchas jornadas, no es una final, pero es importante para la confianza y la motivación", señaló el entrenador argentino.



"Ganarle al Chelsea sería fabuloso para todos, aunque sabemos que será complicado. Son un grandísimo equipo que pone siempre las cosas difíciles", subrayó.