La Premier cerrarÃ¡ el mercado de pases antes del arranque de la liga

La ventana de transferencias de la campaña 2018/2019 en la máxima división del balompié inglés se cerrará el jueves anterior al primer partido de liga (9 de agosto) a las 17:00 hora local. Esta nueva normativa se limita sólo a las contrataciones, por lo que los equipos sí podrán vender a sus futbolistas a clubes de otras ligas cuyos mercados permanezcan abiertos hasta el 31 de agosto.

Tanto el mercado invernal de enero como los de las categorías inferiores del fútbol inglés (Championship, League One y League Two) no se verán afectados por este cambio.

La decisión de este jueves no fue unánime, ya que 14 de los 20 clubes de la Premier votaron a favor de cerrar antes el mercado, mientras que cinco lo hicieron en contra y uno se abstuvo. "Reinaba una preocupación en la liga, ya que los clubes han jugado dos o tres jornadas con mucha incertidumbre", aseguró Richard Scudamore, director ejecutivo de la Premier League.

"La decisión (de cambiar la normativa) no fue unánime y algunos clubes se han mostrado preocupados por que los futbolistas puedan ser fichados por equipos de ligas cuyos mercados no hayan cerrado", subrayó. "Nos reunimos con los entrenadores antes de que arrancara la temporada y ellos apoyaban la decisión. Prácticamente todos están a favor de cerrar el mercado antes; y los clubes consideran que no está bien que en el primer partido de la temporada puedan enfrentarse a un jugador que pocos días después pueda defender los colores de otro equipo", señaló Scudamore en la cadena Sky Sports.

A día de hoy, la ventana de transferencias en Inglaterra echa el cierre el 31 de agosto a medianoche, al igual que en el resto de las principales ligas continentales -LaLiga cerró el 1 septiembre-, casi tres semanas después del comienzo del campeonato.

El chileno Alexis Sánchez (Arsenal), el hispano-brasileño Diego Costa (Chelsea), el holandés Virgil van Dijk (Southampton) y el brasileño Philippe Coutinho (Liverpool) son cuatro de los futbolistas que intentaron dejar sus respectivos equipos antes del cierre de mercado y que tuvieron poco o ningún protagonismo en el arranque de temporada.

En la Premier Lague confían en que esta normativa sea adoptada también por otras de las ligas del Viejo Continente (España, Francia, Italia, Alemania o Portugal), ya que los equipos de estas competiciones podrían contratar a futbolistas que jueguen en la liga inglesa, y esto supondría una desventaja competitiva respecto a sus colegas europeos.

EFE