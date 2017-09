La Premier vuelve con todo: City vs. Liverpool, el partido destacado

Después de una semana de parón por la disputa de los compromisos internacionales, la Premier League vuelve con el duelo entre Manchester City y Liverpool, dos de los favoritos al título, como plato estrella en la cuarta jornada.

El equipo de Pep Guardiola, cuarto en la tabla, con siete puntos, los mismos que el Liverpool, recibe el sábado en el Etihad Stadium (6:30 a.m.) a los motivados 'reds' de Jürgen Klopp, crecidos tras golear en la última fecha a un Arsenal paupérrimo por 4-0.

"Cada vez que me enfrento contra equipos de Klopp aprendo mucho. Son muy organizados en el 'pressing' y en defensa. Si juegas por dentro y pierdes el balón son muy peligrosos. Es un entrenador de primera y un equipo de primera con jugadores de primera. Va a ser un buen partido", aseguro este viernes el técnico español.

En el City son baja el lesionado Vincent Kompany y el sancionado Raheem Sterling, aunque Guardiola recupera al lateral Kyle Waler tras su partido de suspensión.

En los 'reds' no estará Philippe Coutinho, ya recuperado de su lesión de espalda pero falto de forma, ni Nathan Clyne ni Adam Lallana, lesionados de larga duración, y la principal novedad será Alex Oxlade-Chamberlain, fichado el último día de mercado.

Además de City y Liverpool, el resto de 'grandes' juega también el sábado: el Arsenal recibe al Bournemouth en el Emirates Stadium (9:00 a.m.), el Tottenham viaja a Liverpool para jugar con el Everton (9:00 a.m.), el Chelsea se mide con el siempre complicado Leicester en el King Power Stadium (9:00 a.m.), y el Manchester United intentará llevarse los tres puntos de Stoke-on-Trent (11:30 a.m.).

Arsenal, con un pobre balance de un triunfo y dos derrotas, busca retomar la senda de la victoria en casa frente al Bournemouth, en un partido en el que Arsene Wenger podrá contar con todos sus efectivos, menos con Santiago Cazorla, lesionado de larga duración.

"Tenemos mucho que mejorar: nuestro objetivo es ganar la Premier League y no podremos hacerlo si seguimos jugando igual que lo hicimos frente al Liverpool", señaló el veterano técnico francés.

Además, el King Power Stadium acogerá el choque entre los dos últimos campeones de Liga: Leicester y Chelsea, en un duelo marcado por el posible debut con los 'blues' de Danny Drinkwater, quien hasta hace una semana defendía los colores del Leicester.

El nigeriano Kelechi Iheanacho, fichaje estrella del club, puede jugar tras superar sus molestias en el pie, mientras que Aleksandar Dragovic, fichado el último día de mercado, podría hacer su debut.

Quienes, con total seguridad, no estarán el sábado son Vicente Iborra y Robert Huth, ya recuperados de sus lesiones, pero a quienes el técnico Craig Shakespeare no quiere forzar.

En los londinenses la principal novedad, además de Drinkwater, es la presencia en la convocatoria del astro belga Eden Hazard, inédito esta temporada, tras demostrar con su selección que están en forma. También está en la lista otro fichaje, el internacional italiano Davide Zappacosta, llegado del Torino.

Some great goals scored in training this week! 👌 pic.twitter.com/2vDtt7g2wM — Chelsea FC (@ChelseaFC) 8 de septiembre de 2017

Por su parte, el líder de la tabla, el Manchester United de José Mourinho, confía en mantener su marcha imperial en la Liga y llevarse los tres puntos del Britannia Stadium para continuar con el pleno de victorias.

Los 'diablos rojos' no tienen bajas destacadas, por lo que Mourinho podría repetir el 'once' que ganó hace dos semanas al Leicester en Old Trafford (2-0). La única ausencia por lesión es la del lateral Luke Shaw, quien afronta la fase final en su recuperación.

EFE