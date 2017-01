Liverpool-Chelsea: partido destacado de la fecha en la Premier League

El Liverpool busca poner fin a su crisis de resultados, que le ha llevado a despedirse de dos competiciones (FA Cup y EFL Cup) en apenas una semana, frente al Chelsea, líder de la Premier League, en una jornada 23 en la que el Manchester City viaja a Londres para medirse con el West Ham y el Arsenal recibe a sus vecinos del Watford.

Los hombres de Jürgen Klopp confían en cerrar su nefasto mes de enero (1 victoria, 3 empates y 4 derrotas) este martes en Anfield (3:00 p.m.) con un triunfo que les permita asentarse en los puestos de Liga de Campeones y recortar diferencias con el Chelsea.

La única victoria de los 'reds' este mes llegó en el 'replay' (el partido de desempate) de la tercera ronda de la FA Cup frente al modesto Plymouth Argyle, conjunto de la League Two. Los primeros abucheos ya se han escuchado en Anfield y ahora Klopp espera una mejoría de su equipo.

Sadio Mané, recién regresado a Liverpool tras la eliminación de Senegal en la Copa de África, podría volver al equipo, que tanto le ha extrañado, aunque su presencia es duda hasta última hora. Nathan Clyne y Adam Lallana, que descansaron en la Copa de Inglaterra contra el Wolves (derrota 1-2) también son duda, sobre todo el primero, por lo que el joven Alexander-Arnold podría ocupar de nuevo el costado derecho.

Por su parte, el Chelsea, líder destacado de la tabla y que avanzó a la quinta ronda de la Copa sin despeinarse (goleada 4-0 sobre el Brentford), llega al duelo cargado de moral y con la mayoría de sus titulares descansados.

Ese mismo martes, el Arsenal segundo en la tabla, recibe en el Emirates Stadium a un rival, a priori, sencillo, como es el Watford de Walter Mazzarri (2:45 p.m.). Theo Walcott, héroe de los 'gunners' en la goleada del sábado 0-5 sobre el Southampton -anotó un triplete-, podría disputar su primer partido de liga en seis semanas tras demostrar que está más que recuperado de su lesión.

Danny Welbeck, otro de los que brillaron frente a los 'saints' en la FA Cup, descansará, mientras que el suizo Granit Xhaka deberá cumplir el segundo de los cuatro partidos de sanción que recibió tras su expulsión en la última jornada contra el Burnley.

Un encuentro destacado de la vigesimotercera fecha será el que enfrente el miércoles en el Estadio Olímpico de Londres al West Ham con el Manchester City de Pep Guardiola (2:45 p.m.).

Con el 0-5 sufrido en la tercera ronda de la Copa de Inglaterra el pasado 6 de enero todavía fresco en la memoria, los mejorados 'hammers' -ya sin Dimitri Payet- esperan presentar más batalla a un City que ha también ha mostrado una mejor cara en las últimas semanas.

Además, el Tottenham Hotspur visita el Stadium of Light para medirse con el Sunderland, 'farolillo rojo' de la tabla; el Manchester United recibe en Old Trafford al Hull City; y el vigente campeón, el Leicester de Claudio Ranieri, necesita sumar los tres puntos en su partido a domicilio contra el Burnley para no coquetear todavía más con el descenso.

Jornada 23 de la Premier League

Martes 31 de enero

2:45 p.m.: Arsenal-Watford

2:45 p.m.: Bournemouth-Crystal Palace

2:45 p.m.: Burnley-Leicester City

2:45 p.m.: Middlesbrough-West Bromwich

2:45 p.m.: Sunderland-Tottenham Hotspur

2:45 p.m.: Swansea City-Southampton

3:00 p.m.: Liverpool-Chelsea

Miércoles 1 de febrero

2:45 p.m.: West Ham-Manchester City

3:00 p.m.: Manchester United-Hull City

3:00 p.m.: Stoke-Everton

EFE