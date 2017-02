'No me quiero ir del City, pero el club decidirá si tengo sitio':'Kun'

El delantero argentino Sergio 'Kun' Agüero aseguró que está ansioso por recuperar su puesto en el once titular del Manchester City y que el club inglés deberá ser el que decide si sigue en la escuadra al final de la temporada.

Agüero, máximo goleador del equipo con 18 tantos en 26 partidos esta temporada, se quedó en el banquillo de suplentes por segunda jornada consecutiva, siendo sustituido en el campo por la joven sensación brasileña Gabriel Jesus, que anotó los dos goles del triunfo por 2-1 contra el Swansea City el domingo.

"No, no, no quiero irme. Tengo que ayudar al equipo todo lo que pueda en estos tres meses. Después veremos qué quiere hacer el club conmigo", dijo el 'Kun' a los medios británicos cuando se le preguntó por su futuro.

"Mi contrato acaba dentro de tres años, por eso digo que estoy feliz en el club. En estos tres últimos meses que quedan tengo que ayudar al club y, como digo, el club decidirá si tengo sitio aquí o no", agregó.

"Esto pasa a veces. Cuando estás en el banquillo tienes que esperar por tu oportunidad. Tengo tres meses para hacerlo lo mejor que pueda e intentar ayudar al equipo y veremos qué pasa con mi futuro", señaló.

Asimismo, Agüero alabó la calidad de Gabriel Jesus, quien a sus 19 años y con apenas unas semanas con la camiseta celeste 'ciudadana' ya ha conquistado a la afición del Etihad Stadium.

"Es un gran jugador. Es un jugador muy joven, pero aprenderá mucho en el City y tendrá un gran futuro en el club", comentó.

El City, que marcha tercero en la Premier League a 10 puntos del líder Chelsea tras 24 encuentros, viaja el lunes 13 de febrero para enfrentarse al Bournemouth, en el puesto 14.





Reuters