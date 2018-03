Sondeo FUTBOLRED: así votaron los lectores sobre la actuación de Colombia

La Selección Colombia jugó dos partidos amistosos previos al Mundial de Rusia 2018. En el primero, derrotó en un emocionante encuentro por 2-3 a Francia, mientras que en el segundo empató sin goles frente a Australia.

José Néstor Pékerman probó variantes que, en su mayoría, respondieron y pudieron mostrarse en los juegos amistosos. Con más certezas que desaciertos, el argentino planteó buenos compromisos y dejó ilusionados a los seguidores para el Mundial de Rusia.



En primer aspecto, los votantes coincidieron en que David Ospina tuvo las actuaciones que siempre tiene con la Tricolor. Un 36% votó con que fue normal, común, mientras que un 26% siente que la actualidad del guardameta es regular.



Sin embargo, Yerry Mina y Dávinson Sánchez son la pareja de centrales preferidas por los lectores de FUTBOLRED. El jugador de Barcelona tuvo que entrar en el segundo partido por una lesión que sufrió Óscar Murillo.



Dos jugadores que fueron determinantes frente a Francia fueron José Izquierdo y Juan Fernando Quintero, quienes ingresaron en la segunda mitad. Los votantes coincidieron en que querían ver más tiempo a estos dos futbolistas en el encuentro contra Australia y en los siguientes partidos de preparación.



Por otro lado, los lectores “elogiaron” a Pékerman por sus cambios, considerados “acertados” en los partidos. Además, también estuvieron de acuerdo con que sacara a Falcao para cuidarlo.



Sin embargo, el jugador que más críticas tuvo fue Abel Aguilar con un 64% de votos. El volante no fue elogiado por los lectores, quienes consideraron que no tuvo dos buenos partidos con la Selección.



Bernardo Espinosa y Víctor Cantillo fueron los únicos jugadores, que además son novedad, que no jugaron ni un minuto en ningún partido. Los votantes de FUTBOLRED tuvieron “desacuerdos” en que fueran convocados si no iban a jugar. El 60% votó que estaba bien que fueran llamados así no jugaran, mientras que el otro 40 votó que no.



Finalmente, Mateus Uribe se llevó todos los aplausos por los lectores, pues fue el jugador más votado en los dos partidos por ser el futbolista que mejor desempeño tuvo durante los juegos.