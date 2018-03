100 momentos de Colombia en los Mundiales: el premio Fair Play

La Selección Colombia que participó en el Mundial de Brasil-2014 no solo se quedó con la simpatía de todos los aficionados, con el premio de goleador y con una histórica participación; también fue merecedor del Premio Fair Play de la Fifa.

Los dirigidos por José Néstor Pékerman no solo alegraron a sus hinchas por los triunfos sobre Grecia, Costa de Marfil, Japón y Uruguay; por su llegada hasta cuartos de final; si no que también enorgullecieron al país por su juego limpio.



La Tricolor se quedó con el premio por encima de las demás selecciones que superaron la primera ronda del Mundial, pues solo los equipos que accedieron a ella eran candidatos a ganar ese premio.



Solo seis tarjetas amarillas recibió la Selección Colombia en el torneo, en los cinco partidos que disputó. Carlos Sánchez (2), Fredy Guarín, Pablo Armero, Mario Yepes y James Rodríguez, fueron los únicos amonestados. Además, no hubo expulsados.



El Premio Fair Play se ha entregado en las últimas diez ediciones, desde 1978; y Colombia es la séptima selección que ha sido reconocida con esa distinción, gracias a su espíritu deportivo y juego limpio.