A pasar la página de Venezuela y pensar en el 'problemita' de Brasil

Un punto y no los tres que Colombia tenía en su cuenta. ¿Cómo mejorar el balance contra el líder?

San Cristóbal no fue el paraíso que se esperaba y, otra vez, Venezuela se convirtió en un ibstáculo insalvable para Colombia, lo que entre otras cosas no es nuevo: no se gana allí de visitante hace 21 años... ¡y contando!

Pero ese volverá a ser un problema en Qatar. Hoy el asunto a resolver, que es 'cuadrar el déficit' que dejó el 0-0 se llama Brasil y viene con todas sus figuras, excepto Marcelo (sancionado por amarillas).

Hay que hacer cambios y resolver líos puntuales. Aquí, un primer diagnóstico:

Redacción Futbolred